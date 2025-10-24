台南山上農會辦芭樂產業文化活動 AI職能速測平台亮相

台南山上區農會今天舉辦「山上俱『樂』部」芭樂產業文化活動，現場「農民市集」展售在地優質農特產品、「芭樂冰沙」與「芭樂蛋糕DIY」吸引民眾參與，還有結合青農與文化團隊設計的創意闖關遊戲，讓參與者趣味互動認識芭樂產業多元面貌。

活動以象徵復古台味的「歡樂冰果室」儀式搭配音樂節奏，炒熱氣氛。山上區農會總幹事許弘霖表示，山上區是台南芭樂的重要產地，全區種植面積約170公頃，以果肉緊實、香甜爽脆著稱，期望藉由此次活動讓更多民眾看見在地芭樂的產業價值，並結合觀光推廣，促進地方經濟發展。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心則配合在現場辦徵才、就業宣導、衣物捐贈助弱勢及視障按摩等多元服務，提供履歷健檢、職缺媒合及職涯諮詢，並整合山區知名廠商宏遠興業、宏佳騰動力科技、亞獵士等企業釋出81個職缺，協助民眾在地就業。

中心還「自行開發、首創導入AI職能速測平台」，讓民眾能即時以手機或平板登入系統，自我檢視職能現況，並與理想職缺所需條件進行比對。協助民眾清楚了解自身距離職場標準的差距，並能一鍵連結政府職訓課程與就業資源，從「認識自我」到「學習精進」再到「成功就業」，打造智慧化的一站式服務。

民眾林先生體驗後表示，這個平台能了解自己具備的職能和職場需要，真的很實用。張小姐則表示，以前找工作都不知道從哪開始，有了AI職能速測平台，可以清楚看到自己的優勢與不足，更有信心規畫未來。