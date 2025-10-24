影／翁章梁視察養豬場消毒 憶起兒時父親養豬遇口蹄疫

非洲豬瘟議題持續延燒，嘉義縣長翁章梁今天到朴子市視察養豬場消毒作業，穿上防護衣、雨鞋、口罩及護目鏡，他回想起小時候父親也有養豬，遇上口蹄疫爆發後，養豬場就收起來了，現在專業飼養動輒上千頭豬隻，是養豬戶重要財產，提醒大家做好防疫，一起度過接下來的防疫關鍵15天。

翁章梁說，兒時父親務農要看天吃飯，還要等待收成時間，現金周轉不易，父親飼養約30頭母豬，靠生小豬維持家中生計及小孩讀書，後來口蹄疫爆發受到衝擊，就停止飼養，相較現代專業養豬戶，每場動輒飼養上千頭，是養豬戶重要財產，養豬戶一定比大家還重視防疫，盼度過難關。

翁章梁也說，接下來是防疫關鍵15天，大家一定要挺過去，台灣已非洲豬瘟雖然傳出案例，但也要趕快把病毒阻絕，平時就有定時為養豬場消毒，今年至今已消毒5000場次，也會再強化養豬場清消，並持續監控狀況，提醒養豬戶若遇豬隻死亡，一定要打24小時通報專線，切勿隱匿。

沈姓養豬戶說，場內飼養2000頭豬，全部都用飼料餵養，用廚餘養豬風險高，加熱時要持續攪拌，才能確認廚餘平均受熱，若未充分加熱恐無法破壞非洲豬瘟病毒，而且很多廚餘都放到腐壞才送進養豬場，夏天一下就臭酸，餵飼料品質比較穩定，做好防疫工作仍有信心可度過非洲豬瘟難關。

嘉義縣家畜疾病防治所長林珮如說，縣府已召開非洲豬瘟災害應變中心會議，並完成第一輪嘉義縣所有234場養豬場疫情調查與監控，目前回報豬隻健康狀況良好，後續將持續監控。另4場廚餘高風險豬場皆已完成疫情訪視，豬隻健康狀況良好，皆配合中央15天禁用廚餘政策。