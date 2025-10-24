嘉義市性專區評估卡關 市府訂距學校300公尺…議員顏翎熹不認同

嘉義市議會2023年12月通過議員顏翎熹「設置性專區可行性評估」提案，要求市府啟動研究，市府訂出「須與學校、宗教場所300公尺距離」門檻，未見成果。市議員顏翎熹今天在臉書說明爭取過程，批市府2次議會決議、2次市府回文、零份評估報告。

市府指示由警局執行可行性評估，委託學術單位或民間機構研究，內容包含國內法令及國外紅燈區運作。但因警方同時負責取締嫖娼，外界質疑「球員兼裁判」。

顏翎熹指出，2011年社會秩序維護法修法後，性交易在專區內合法、區外非法，但全台無一縣市劃設專區，導致性交易地下化、從業者更易遭暴力威脅與剝削，警方管理更困難。她強調，推動專區是為讓制度保障「那些不在陽光下的人」。

顏翎熹批評，市府首份回文自行訂出「須與學校、宗教場所300公尺距離」的門檻，引用房仲業「不動產說明書範本」為依據，並以房價影響作為政策考量，結果全市幾乎無地可劃，形同「實質阻絕」。她質疑此舉缺乏法源，違反憲法法庭釋字第738號精神。

她指出，「兒少法」第47條僅規範特種行業與學校距離，不適用於都市性專區規劃。市府援引該條作為法源是「法律適用錯誤」，更違反釋憲文強調的「不得造成制度阻絕」原則。

顏翎熹表示，她將正式要求市府公開3項資訊：是否已委託研究單位、若無為何違反議會決議、若有請公布完整報告與經費資料。她強調，議會的提案是全台少數願意面對現實的案例，呼籲市府不要停留在「再研討、再研議、再看看」，而應依法行動，誠實面對社會現況。

市府說，依兒童及少年福利與權益保障法第47條，特種行業距離學校200公尺，性專區採取300公尺尚稱允當。警方說，性專區設置，牽涉的問題包括觀光、衛生、商業、都市發展、治安、稅收等，範圍既廣且雜，需成立專責機關負責辦理。以彰化縣為例，2020年有多位議員聯署提案，請縣府擬定性專區自治條例，該案由經濟暨綠能發展處研擬，最後不了了之。