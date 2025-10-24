「全台唯一拜壺警所」 辦西拉雅阿立母回娘家儀式祈平安

全台唯一供奉平埔族祖靈「阿立母」的警察單位台南白河分局東河派出所，上午在東山區吉貝耍公廨舉行「阿立祖回娘家」儀式，所長江崇鎰與耆老吳火生迎請阿立母返大公廨看戲，也將參與夜祭與孝海祭等傳統儀式，祈求地方風調雨順、社區平安。

東河派出所供奉阿立母已有10多年歷史。民國2009年時任所長陳進堯因地處西拉雅族吉貝耍部落核心，特地前往大公廨分靈迎請阿立母回所供奉。這一獨特舉措，使派出所成為全台唯一拜壺祭祀平埔族祖靈的警察單位，也成為警察融入地方文化、與社區共祈平安的最佳象徵。

多數派出所供奉的是關公或媽祖，但東河所以阿立母為精神象徵，展現對原鄉文化的尊重與在地融合風貌。所長江崇鎰表示，阿立母守護的不只是派出所，更庇佑整個社區平安。警方每年參與「阿立祖回娘家」儀式，向祖靈祈求治安良好、交通平順，也藉此把文化信仰融入公共安全，讓地方更安定、居民更安心。