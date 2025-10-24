快訊

「全台唯一拜壺警所」 辦西拉雅阿立母回娘家儀式祈平安

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
「全台唯一拜壺警所」今辦西拉雅阿立母回娘家儀式、祈求平安。圖／警方提供
「全台唯一拜壺警所」今辦西拉雅阿立母回娘家儀式、祈求平安。圖／警方提供

全台唯一供奉平埔族祖靈「阿立母」的警察單位台南白河分局東河派出所，上午在東山區吉貝耍公廨舉行「阿立祖回娘家」儀式，所長江崇鎰與耆老吳火生迎請阿立母返大公廨看戲，也將參與夜祭與孝海祭等傳統儀式，祈求地方風調雨順、社區平安。

東河派出所供奉阿立母已有10多年歷史。民國2009年時任所長陳進堯因地處西拉雅族吉貝耍部落核心，特地前往大公廨分靈迎請阿立母回所供奉。這一獨特舉措，使派出所成為全台唯一拜壺祭祀平埔族祖靈的警察單位，也成為警察融入地方文化、與社區共祈平安的最佳象徵。

多數派出所供奉的是關公或媽祖，但東河所以阿立母為精神象徵，展現對原鄉文化的尊重與在地融合風貌。所長江崇鎰表示，阿立母守護的不只是派出所，更庇佑整個社區平安。警方每年參與「阿立祖回娘家」儀式，向祖靈祈求治安良好、交通平順，也藉此把文化信仰融入公共安全，讓地方更安定、居民更安心。

祭典現場莊嚴隆重，地方耆老表示，「阿立祖回娘家」不只是祭典，更像是一場凝聚社區情感的團圓盛事。每年此時，族人返鄉相聚，共同見證傳統儀式，也讓年輕一代從中感受祖靈庇佑與文化延續的深刻意涵。

「全台唯一拜壺警所」今辦西拉雅阿立母回娘家儀式、祈求平安。圖／警方提供
「全台唯一拜壺警所」今辦西拉雅阿立母回娘家儀式、祈求平安。圖／警方提供
「全台唯一拜壺警所」今辦西拉雅阿立母回娘家儀式、祈求平安。圖／警方提供
「全台唯一拜壺警所」今辦西拉雅阿立母回娘家儀式、祈求平安。圖／警方提供
「全台唯一拜壺警所」今辦西拉雅阿立母回娘家儀式、祈求平安。圖／警方提供
「全台唯一拜壺警所」今辦西拉雅阿立母回娘家儀式、祈求平安。圖／警方提供

回娘家 警察 平埔族

相關新聞

台南山上農會辦芭樂產業文化活動 AI職能速測平台亮相

台南山上區農會今天舉辦「山上俱『樂』部」芭樂產業文化活動，現場「農民市集」展售在地優質農特產品、「芭樂冰沙」與「芭樂蛋糕...

影／翁章梁視察養豬場消毒 憶起兒時父親養豬遇口蹄疫

非洲豬瘟議題持續延燒，嘉義縣長翁章梁今天到朴子市視察養豬場消毒作業，穿上防護衣、雨鞋、口罩及護目鏡，他回想起小時候父親也...

嘉義市性專區評估卡關 市府訂距學校300公尺…議員顏翎熹不認同

嘉義市議會2023年12月通過議員顏翎熹「設置性專區可行性評估」提案，要求市府啟動研究，市府訂出「須與學校、宗教場所30...

「全台唯一拜壺警所」 辦西拉雅阿立母回娘家儀式祈平安

全台唯一供奉平埔族祖靈「阿立母」的警察單位台南白河分局東河派出所，上午在東山區吉貝耍公廨舉行「阿立祖回娘家」儀式，所長江...

斗六外環道人行道升級「最後一哩路」將開工 市長宣布：2年內全面完工

雲林縣斗六市為改善人行道空間，爭取內政部國土署補助，2023年啟動斗六市外環道路及周邊環境改善工程，迄今已完成逾7公里，...

影／國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道今天動土

國道8號台南安定路段設置「全國唯一的紅綠燈」、造成嚴重交通瓶頸，大小車禍不斷。政府投入35.85億元推動「國道8號台南系...

