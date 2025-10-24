快訊

斗六外環道人行道升級「最後一哩路」將開工 市長宣布：2年內全面完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六市為改善人行道空間，將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，全長約3公里，為外環道人行系統的最後一哩路，日前已舉辦施工說明會。圖／斗六市公所提供
雲林縣斗六市為改善人行道空間，將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，全長約3公里，為外環道人行系統的最後一哩路，日前已舉辦施工說明會。圖／斗六市公所提供

雲林縣斗六市為改善人行道空間，爭取內政部國土署補助，2023年啟動斗六市外環道路及周邊環境改善工程，迄今已完成逾7公里，緊接著將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，全長約3公里，為外環道人行系統的最後一哩路，預計明10月27日開工。

斗六市長林聖爵表示，市公所自2023年起推動人行道建置計畫，在內政部國土管理署補助支持下，已完成外環道路逾7公里長的人行道拓寬工程，兼顧停車空間與公共設施帶整體改善。

接下來將完成明德路及大學路二段工程，為外環道人行系統的最後3公里路段，也是串聯整體人行空間的重要關鍵工程，總經費9575萬元，預計於10月27日開工，日前已舉辦「明德路及大學路二段人行道建置計畫說明會」，傾聽當地居民與商家意見，作為施工參考。

市公所指出，大學路二段人行道建置計畫範圍自成功路至鎮南路口，並延伸至中山路口，全長約1750公尺；明德路則自鎮南路銜接至公明路口，全長約1039公尺。主要施工項目包括人行道及道路鋪面改善、照明設備更新、台電電纜地下化工程，並同步規畫路側停車格與收費管理。

除斗六外環道人行道外，林聖爵說，市公所今年已成功爭取大同路、民生南路及成功路3條人行改善工程，總經費達1億600萬元，預計改善長度約4.4公里，將人行道網絡從外環道延伸至市區範圍，串聯校園、車站及市場等生活節點，預計2年內全面完工，讓斗六朝安全、宜行的城市邁進。

雲林縣斗六市為改善人行道空間，將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，全長約3公里，為外環道人行系統的最後一哩路，圖為大學路段。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六市為改善人行道空間，將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，全長約3公里，為外環道人行系統的最後一哩路，圖為大學路段。記者陳雅玲／攝影

人行道 斗六 成功

