斗六外環道人行道升級「最後一哩路」將開工 市長宣布：2年內全面完工

雲林縣斗六市為改善人行道空間，爭取內政部國土署補助，2023年啟動斗六市外環道路及周邊環境改善工程，迄今已完成逾7公里，緊接著將進行明德路、大學路二段人行道改善工程，全長約3公里，為外環道人行系統的最後一哩路，預計明10月27日開工。

斗六市長林聖爵表示，市公所自2023年起推動人行道建置計畫，在內政部國土管理署補助支持下，已完成外環道路逾7公里長的人行道拓寬工程，兼顧停車空間與公共設施帶整體改善。

接下來將完成明德路及大學路二段工程，為外環道人行系統的最後3公里路段，也是串聯整體人行空間的重要關鍵工程，總經費9575萬元，預計於10月27日開工，日前已舉辦「明德路及大學路二段人行道建置計畫說明會」，傾聽當地居民與商家意見，作為施工參考。

市公所指出，大學路二段人行道建置計畫範圍自成功路至鎮南路口，並延伸至中山路口，全長約1750公尺；明德路則自鎮南路銜接至公明路口，全長約1039公尺。主要施工項目包括人行道及道路鋪面改善、照明設備更新、台電電纜地下化工程，並同步規畫路側停車格與收費管理。