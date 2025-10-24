影／國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道今天動土

國道8號台南安定路段設置「全國唯一的紅綠燈」、造成嚴重交通瓶頸，大小車禍不斷。政府投入35.85億元推動「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」，今天動土祈福典禮。預計2030年完工。

市政府指出，國8、南133線平交路口長期造成回堵及事故，市府積極爭取中央經費支持，最終順利動工，成為大台南交通建設重要里程碑。未來不僅將改善交通動線，也可帶動南科及周邊生活圈的整體發展，感謝交通部與高公局全力協助，讓台南交通建設邁向更安全、便利與前瞻的目標。

卓榮泰表示，國道8號立體化只是起點，中央同步推動的鐵路車站地下化、捷運藍線建設，三線並進將形塑大台南交通新格局。其中鐵路延伸永康計畫已於9月核定，捷運藍線第一期綜合規畫案也在10月核定。完工後預期可大幅提升國8通行效率與安全，強化南科產業供應鏈交通運輸能力。

他表示，政府以沙崙智慧綠能科學城為核心，串聯生態園區與創新大樓，打造「大南方新矽谷」，吸引國際投資並帶動高屏產業發展。交通建設是打通南部「任督二脈」的關鍵，中央將持續投入基礎建設，推動南台灣全面進步。

交通部長陳世凱表示，這是全台唯一設有紅綠燈的國道，隨著南科及安定、善化、安南等地發展快速，車流量大增、交通事故風險升高，改善勢在必行。國8改善工程順利決標開工，將大幅提升行車效率，帶動區域產業與生活圈發展。

陳世凱並指出，交通部在台南的交通建設投資將超過400億元，除鐵路地下化預定明年底完工外，曾文溪橋改建也加碼至80餘億，展現中央落實「均衡台灣」、積極建設南部交通的決心。

工務局說，立體化工程2022年獲行政院核定可行性評估，隔年10月通過建設計畫，由高公局辦理綜合規畫、環評、設計及發包，包括國8主線立體化、交流道改善及側車道外移等，兼顧通行效率與安全功能，預計2030年完工。