快訊

NBA球星涉賭案 黑手黨坑人手法曝！德撲牌局設「重重機關」底牌全洩

羅浮宮7分鐘搶案震驚全球 竟和創天價的黃金有關

崩潰！為讓胖橘減肥買自動餵食器 牠竟破壞機器「嗑掉1週份乾乾」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道今天動土

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道工程今天動土。記者周宗禎／攝影
國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道工程今天動土。記者周宗禎／攝影

國道8號台南安定路段設置「全國唯一的紅綠燈」、造成嚴重交通瓶頸，大小車禍不斷。政府投入35.85億元推動「國道8號台南系統交流道改善及跨南133線路口立體化工程」，今天動土祈福典禮。預計2030年完工。

市政府指出，國8、南133線平交路口長期造成回堵及事故，市府積極爭取中央經費支持，最終順利動工，成為大台南交通建設重要里程碑。未來不僅將改善交通動線，也可帶動南科及周邊生活圈的整體發展，感謝交通部與高公局全力協助，讓台南交通建設邁向更安全、便利與前瞻的目標。

卓榮泰表示，國道8號立體化只是起點，中央同步推動的鐵路車站地下化、捷運藍線建設，三線並進將形塑大台南交通新格局。其中鐵路延伸永康計畫已於9月核定，捷運藍線第一期綜合規畫案也在10月核定。完工後預期可大幅提升國8通行效率與安全，強化南科產業供應鏈交通運輸能力。

他表示，政府以沙崙智慧綠能科學城為核心，串聯生態園區與創新大樓，打造「大南方新矽谷」，吸引國際投資並帶動高屏產業發展。交通建設是打通南部「任督二脈」的關鍵，中央將持續投入基礎建設，推動南台灣全面進步。

交通部長陳世凱表示，這是全台唯一設有紅綠燈的國道，隨著南科及安定、善化、安南等地發展快速，車流量大增、交通事故風險升高，改善勢在必行。國8改善工程順利決標開工，將大幅提升行車效率，帶動區域產業與生活圈發展。

陳世凱並指出，交通部在台南的交通建設投資將超過400億元，除鐵路地下化預定明年底完工外，曾文溪橋改建也加碼至80餘億，展現中央落實「均衡台灣」、積極建設南部交通的決心。

工務局說，立體化工程2022年獲行政院核定可行性評估，隔年10月通過建設計畫，由高公局辦理綜合規畫、環評、設計及發包，包括國8主線立體化、交流道改善及側車道外移等，兼顧通行效率與安全功能，預計2030年完工。

另為配合工程，市府同步推動安定區南133線、國道8號至港口社區前路段拓寬工程，將道路由10米擴寬至20米，全長約300公尺，總經費7700餘萬元，預計年底前發包、2026年底完工，工程完成後，將更緊密連結新市、安定與安南區的產業園區與生活圈，完善區域道路網絡，為地方建設再添助力。

國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道立體化工程今動土，圖為高架道完成後預想圖。記者周宗禎／翻攝
國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道立體化工程今動土，圖為高架道完成後預想圖。記者周宗禎／翻攝
國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道工程今天動土。記者周宗禎／攝影
國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道工程今天動土。記者周宗禎／攝影
國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道工程今天動土。記者周宗禎／翻攝
國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道工程今天動土。記者周宗禎／翻攝

台南 國道 交通部長

延伸閱讀

陳世凱：年底航運量將超越疫情前 飛安策略將朝三面向著手

烏日轉運站加三鐵共構前景看好 陳世凱：促參案樂觀其成

高鐵台中站壅塞趨於嚴重 中央和地方仍在「紙上作業」

好消息！馬太鞍溪便道明天下午3時通車 10分鐘直達光復鄉

相關新聞

台南山上農會辦芭樂產業文化活動 AI職能速測平台亮相

台南山上區農會今天舉辦「山上俱『樂』部」芭樂產業文化活動，現場「農民市集」展售在地優質農特產品、「芭樂冰沙」與「芭樂蛋糕...

影／翁章梁視察養豬場消毒 憶起兒時父親養豬遇口蹄疫

非洲豬瘟議題持續延燒，嘉義縣長翁章梁今天到朴子市視察養豬場消毒作業，穿上防護衣、雨鞋、口罩及護目鏡，他回想起小時候父親也...

嘉義市性專區評估卡關 市府訂距學校300公尺…議員顏翎熹不認同

嘉義市議會2023年12月通過議員顏翎熹「設置性專區可行性評估」提案，要求市府啟動研究，市府訂出「須與學校、宗教場所30...

「全台唯一拜壺警所」 辦西拉雅阿立母回娘家儀式祈平安

全台唯一供奉平埔族祖靈「阿立母」的警察單位台南白河分局東河派出所，上午在東山區吉貝耍公廨舉行「阿立祖回娘家」儀式，所長江...

斗六外環道人行道升級「最後一哩路」將開工 市長宣布：2年內全面完工

雲林縣斗六市為改善人行道空間，爭取內政部國土署補助，2023年啟動斗六市外環道路及周邊環境改善工程，迄今已完成逾7公里，...

影／國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道今天動土

國道8號台南安定路段設置「全國唯一的紅綠燈」、造成嚴重交通瓶頸，大小車禍不斷。政府投入35.85億元推動「國道8號台南系...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。