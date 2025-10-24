聽新聞
NU PASTA攜手林聰明沙鍋魚頭 推聯名產品捐款響應公益
唯賀國際餐飲集團旗下品牌NU PASTA、天利食堂攜手嘉義知名餐廳林聰明沙鍋魚頭發起聯名公益企畫，每賣出1份聯名餐點就捐20元，支持若竹兒教育基金會及安得烈慈善協會，募集善款66萬元，今天捐贈33萬元給若竹兒，下周將捐贈33萬元給安德烈。
唯賀國際餐飲集團總經理吳家德與林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧今天出席捐贈儀式，將象徵愛心的支票親手交付予若竹兒教育基金會董事長林彭輝。聯名活動共賣出3萬3000份餐點，募集善款66萬元，捐給若竹兒教育基金會及安得烈慈善協會，兩單位各獲贈33萬元。
吳家德表示，林朋輝發自內心要照顧這些身心障礙的孩子，因緣際會拜訪就被他深深感動，完成這件事背後要付出許多心力，他也受邀擔任若竹兒基金會董事，他相信美食不僅能帶來幸福感，將品牌與公益結合，更能串起社會善意，盼持續推動品牌共好及社會共善。
林佳慧說，這次合作從理念契合、產品研發到上市歷時半年，相信美食不僅是味蕾享受，更能夠傳遞善意，看到每一份餐點代表一份關懷，這比任何商業成果都更令人感動，希望社會溫暖力量繼續擴大，她決定要捐出今日所得3萬元，盡力回饋社會。
林朋輝說，非常感謝唯賀集團與林聰明沙鍋魚頭善心企業大力支持，這筆善款將挹注於基金會「心智障礙者教育與照護計畫」，協助更多身心障礙青年獲得專業陪伴與培訓機會，讓社會資源得以持續善循環。
