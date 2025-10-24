快訊

NBA／葛登50分、約柯奇大三元也擋不住！柯瑞飆42分助勇士OT逆轉金塊

空服員之死…長榮航空調查出爐 資方允諾研擬增加請病假裕度

「破產了！」非洲豬瘟讓梧棲養豬場一夕倒閉 老農：兒今去找工作

聽新聞
0:00 / 0:00

NU PASTA攜手林聰明沙鍋魚頭 推聯名產品捐款響應公益

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
唯賀餐飲集團攜手嘉義知名林聰明沙鍋魚頭推聯名產品，每賣出一份餐點就捐20元，今天捐款33萬元給若竹兒基金會。記者黃于凡／攝影
唯賀餐飲集團攜手嘉義知名林聰明沙鍋魚頭推聯名產品，每賣出一份餐點就捐20元，今天捐款33萬元給若竹兒基金會。記者黃于凡／攝影

唯賀國際餐飲集團旗下品牌NU PASTA、天利食堂攜手嘉義知名餐廳林聰明沙鍋魚頭發起聯名公益企畫，每賣出1份聯名餐點就捐20元，支持若竹兒教育基金會及安得烈慈善協會，募集善款66萬元，今天捐贈33萬元給若竹兒，下周將捐贈33萬元給安德烈。

唯賀國際餐飲集團總經理吳家德與林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧今天出席捐贈儀式，將象徵愛心的支票親手交付予若竹兒教育基金會董事長林彭輝。聯名活動共賣出3萬3000份餐點，募集善款66萬元，捐給若竹兒教育基金會及安得烈慈善協會，兩單位各獲贈33萬元。

吳家德表示，林朋輝發自內心要照顧這些身心障礙的孩子，因緣際會拜訪就被他深深感動，完成這件事背後要付出許多心力，他也受邀擔任若竹兒基金會董事，他相信美食不僅能帶來幸福感，將品牌與公益結合，更能串起社會善意，盼持續推動品牌共好及社會共善。

林佳慧說，這次合作從理念契合、產品研發到上市歷時半年，相信美食不僅是味蕾享受，更能夠傳遞善意，看到每一份餐點代表一份關懷，這比任何商業成果都更令人感動，希望社會溫暖力量繼續擴大，她決定要捐出今日所得3萬元，盡力回饋社會。

林朋輝說，非常感謝唯賀集團與林聰明沙鍋魚頭善心企業大力支持，這筆善款將挹注於基金會「心智障礙者教育與照護計畫」，協助更多身心障礙青年獲得專業陪伴與培訓機會，讓社會資源得以持續善循環。

唯賀餐飲集團攜手嘉義知名林聰明沙鍋魚頭推聯名產品，每賣出一份餐點就捐20元，今天捐款33萬元給若竹兒基金會。記者黃于凡／攝影
唯賀餐飲集團攜手嘉義知名林聰明沙鍋魚頭推聯名產品，每賣出一份餐點就捐20元，今天捐款33萬元給若竹兒基金會。記者黃于凡／攝影
唯賀餐飲集團攜手嘉義知名林聰明沙鍋魚頭推聯名產品，每賣出一份餐點就捐20元，今天捐款33萬元給若竹兒基金會。記者黃于凡／攝影
唯賀餐飲集團攜手嘉義知名林聰明沙鍋魚頭推聯名產品，每賣出一份餐點就捐20元，今天捐款33萬元給若竹兒基金會。記者黃于凡／攝影

林聰明 品牌 公益

延伸閱讀

花蓮馬太鞍溪災害募款明午夜關帳 Line Pay今晚就關！累計撥付8.29億元

安得烈慈善協會資助清寒學子追夢 167人獲獎

讓夢想高飛！安得烈慈善協會助清寒學子展翅築夢

生產血壓計生醫科技大廠董座涉內線交易 20萬交保

相關新聞

嘉市鬧區中山路及鐵道園區人行道動工 打造城市綠帶

嘉義市鬧區中山路及旅遊熱點鐵道園區，近日展開人行道改善工程，現場封閉部分路段，從林森西路起陸續動工，汽車禁止停放，由於鐵...

「全台唯一拜壺警所」辦西拉雅阿立母回娘家儀式 祈平安

全台唯一供奉平埔族祖靈「阿立母」的警察單位台南白河分局東河派出所，上午在東山區吉貝耍公廨舉行「阿立祖回娘家」儀式，所長江...

斗六外環道人行道升級「最後一哩路」將開工 市長宣布：2年內全面完工

雲林縣斗六市為改善人行道空間，爭取內政部國土署補助，2023年啟動斗六市外環道路及周邊環境改善工程，迄今已完成逾7公里，...

影／國8台南「全國唯一紅綠燈路段」改高架道今天動土

國道8號台南安定路段設置「全國唯一的紅綠燈」、造成嚴重交通瓶頸，大小車禍不斷。政府投入35.85億元推動「國道8號台南系...

NU PASTA攜手林聰明沙鍋魚頭 推聯名產品捐款響應公益

唯賀國際餐飲集團旗下品牌NU PASTA、天利食堂攜手嘉義知名餐廳林聰明沙鍋魚頭發起聯名公益企畫，每賣出1份聯名餐點就捐...

普發萬元引爆消費熱潮！嘉義市商圈搶攻商機 理事長與網紅拍片行銷

普發現金萬元來了！賴清德總統昨天公布特別預算，行政院核定「因應國際情勢強化韌性特別條例」發放辦法，下月發現金，全民振奮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。