台南3座再生水廠供水近4千萬噸 議員指是「金雞母」促設基金

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市積極推動再生水廠營運，供應南科高科技廠商。圖／台南市水利局提供
台南市目前共有3座再生水廠營運中，包括安平、永康及今年新加入的仁德再生水廠。南市水利局表示，台南3座再生水累積供水量已近4000萬噸，有效達成水資源循環再生永續目標及協助南科園區創造兆元經濟規模；議員建議成立再生水基金，水利局回應以編列公務預算方式，對再生水整體發展營運更有保障。

水利局指出，永康再生水廠自2022年12月起每日供應南科園區約1.55萬立方公尺再生水；安平廠自2023年4月起每日供應3.75萬立方公尺；仁德廠則於今年9月加入，每日供應保安產業園區約0.8萬立方公尺。三廠穩定運作使供水效益逐步擴大，也強化台南在半導體及高科技產業鏈的基礎支撐力。

市議員蔡淑惠在議會質詢時指出，台南實際上共有四座再生水廠，包括安平、永康、仁德及規畫中的新市廠，總建設經費超過70億元，其中安平與永康兩廠即耗資43億元，目前每日可供約8.1萬噸再生水，幾乎全數供應台積電使用，年營收估達10億元。相關收益全數回歸市庫，並未成立專屬基金，建議市府應設立「再生水基金」，讓收益滾動投入新建廠或回饋地方，強化永續發展。

蔡淑惠說，安平再生水廠若達每日6萬噸滿載運轉，每年收入可超過7000萬元。她批評主計處以「統籌運用」為由反對設立基金，雖現階段中央仍補助興建經費，但未來若補助終止，地方將面臨擴建與維修資金短缺問題。她強調，再生水廠是市府潛在的「金雞母」，設立基金不僅可自籌財源興建新廠，更能提升招商競爭力，吸引更多高科技企業落腳。

對此，水利局長邱忠川回應，再生水推動與汙水處理息息相關，目前全市下水道接管率已達29.1%。再生水廠仍有營運風險，現階段以編列公務預算方式，能由市府共同分擔風險，確保制度穩健。

水利局強調，再生水不僅有助應對極端氣候下的缺水挑戰，更能滿足國際供應鏈對綠色生產的要求。依歐盟規範，出口產品須使用「綠水」製程，再生水因此成為高科技產業維持競爭力的關鍵。未來新市再生水廠完工後，每日再生水供應量可提升至15.3萬噸，全面支應產業用水需求，邁向資源永續與產業共榮。

安平再生水廠目前每日供南科園區再生水3.75萬噸，規模最大。圖／台南市水利局提供
台南市積極推動再生水廠營運，供應南科高科技廠商。圖／台南市水利局提供
