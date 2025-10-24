普發萬元引爆消費熱潮！嘉義市商圈搶攻商機 理事長與網紅拍片行銷

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
普發現金萬元來了！嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗（左）與網紅甄馨攜手合作，組成專業影音團隊，累計推出30個系列短片「報告理事長出任務啦！」，親自出鏡走訪商圈各特色店家，影片上架YouTube。圖／嘉市商圈文化促進協會提供
普發現金萬元來了！賴清德總統昨天公布特別預算，行政院核定「因應國際情勢強化韌性特別條例」發放辦法，下月發現金，全民振奮，市場商機隨之炸裂。各地業者摩拳擦掌，其中嘉義市商圈文化促進協會早已「備戰多時」，要搶這波普發現金的消費熱潮。

嘉義市商圈文化促進協會理事長劉慶宗看準機會，早就提前部署，與網紅甄馨攜手合作，組成專業影音團隊，累計推出30個系列短片「報告理事長出任務啦！」，親自出鏡走訪商圈各特色店家，用詼諧逗趣風格介紹特色美食與商品，影片上架YouTube後點閱不斷，成為地方行銷新亮點。劉慶宗說，普發現金不只是民眾領錢，更是地方經濟「回血」的契機。協會串聯會員店，鼓勵大家把現金花在嘉義、刺激內需消費。

劉慶宗是嘉義商圈創意行銷的代表人物。他曾舉辦「古早味辦桌」活動，集合老嘉義的經典料理與名廚，重現傳統辦桌文化，一舉打響嘉義美食名號；後來更辦過「超跑商圈嘉年華」，邀請車友進駐市區、舉辦展示與比賽，吸引大批年輕族群與觀光客，讓商圈人氣暴增。

這次迎接普發萬元商機，他再度出招，以影音行銷串連線上與實體，用創意炒熱氣氛，帶動買氣。劉慶宗表示，「嘉義人不只是等經濟復甦，而是主動出擊，要讓每一分普發現金留在嘉義！」嘉義市商圈在理事長帶領下全力拚經濟，結合網紅行銷、在地活動與店家優惠，準備迎接新一波「現金振興潮」，讓嘉義的街頭巷尾再次熱鬧起來。

