嘉市鬧區中山路及鐵道園區人行道動工 打造城市綠帶

嘉義市鬧區中山路及旅遊熱點鐵道園區，近日展開人行道改善工程，現場封閉部分路段，從林森西路起陸續動工，汽車禁止停放，由於鐵道園區是假日人潮、車潮密集觀光區，施工引發關注。不少市民遊客擔心工程完工是否減少停車空間、影響旅遊便利。市府交通處表示，完工後將重新規畫並新增汽機車停車格，整體停車位不減反增，請民眾放心。

市府工務處說，這項「中山路及鐵道園區人行道改善工程」是嘉市十大旗艦建設之一「文化絲路2.0」重點項目，總經費達7770萬元，預計工期1年，2026年9月完工。工程總長度2787公尺，涵蓋2大區段：A區：中山路民族路至北榮街約1500公尺；B區：林森西路、忠孝路至文化路以及鐵道園區周邊約1287公尺。

工務處指出，工程以「城市綠帶、人本環境」為核心理念，透過拓寬人行道、整併車道、植栽帶結合設施空間，營造更安全、舒適步行環境。全區將採雙側雙車道設計，減少車流衝突，並在道路兩側規畫3.6公尺與1.5公尺寬人行步道，搭配連續植栽帶，讓街景煥然一新。