聽新聞
0:00 / 0:00

台南捷運綠線新方案 過運河再出地面

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南捷運綠線新方案出爐，地下段向西延伸過運河再出地面，可減少對城市景觀及道路等衝擊。圖／台南市交通局提供
台南捷運綠線新方案出爐，地下段向西延伸過運河再出地面，可減少對城市景觀及道路等衝擊。圖／台南市交通局提供

台南捷運綠線是先進運輸系統最關鍵的東西向主軸，因穿越舊城區路線爭議未決，交通局昨公布新修正方案，核心市區段地下化工程將再向西延伸至運河以西出地面，可進一步降低對市區景觀與道路交通的影響。28日將開說明會尋求民意支持。

交通局指出，綠線全長17.23公里、串聯永康、東區、中西區與安平等主要生活圈。分為三大區段，永康歸仁段與安平段採高架設計，核心市區段則採地下化，長約5.84公里，以減輕對都市景觀及交通動線的干擾。

依修正方案，綠線起點位於永康區省道台39線保吉路口，沿永康路、中華東路、中山路貫穿市區，終點至安平地方法院，沿線設置永華、育平、安億、健康路、小東、北門、中山、中正、忠義、府前、西門等19座車站，兼具觀光與通勤功能。

交通局長王銘德說，綠線市中心區採地下化，東西兩端為高架段，因永華路一段路幅狹窄，高架橋顯得侷促，因此重新評估出地面位置。經專業團隊評估，地下段將延伸至永華路二段建平路口出土，利用中央分隔帶設置出土段，經費僅小幅增加約6%，但可有效降低交通及景觀衝擊。

原規畫設於西門和意路口的G13站，將調整至永華夏林路口（水萍塭公園）位置。王銘德表示，新站點可優化站距，涵蓋西門路與海安商圈，帶動地方人流與商業發展，整體效益更高。

交通局強調，目前綠線仍在可行性研究階段，尚待中央審議與核定。後續推動將以「降低施工衝擊、優化轉乘效率、兼顧財務可行性」為原則，期望綠線通車後改善東西向壅塞，提升公共運輸占比，促進軌道路網整體發展。

捷運工程處代理處長吳俁之表示，28日下午2時30分在安平區育平里活動中心加開說明會，針對新方案廣納民意，盡速完成可行性研究報告，推動綠線後續審議。

台南 捷運 觀光 高架橋

延伸閱讀

台南捷運綠線新方案出爐！行經舊市區地下段西延過運河出土

影／街頭全武行！桃園客運司機怒摔學生 交通局要開罰

台中市區強風猛吹…北區中央市場改建工程鷹架倒塌 一人受傷

翻山越嶺逾百里 台中梨山幸福巴士3小時到市區

相關新聞

台南捷運綠線新方案 過運河再出地面

台南捷運綠線是先進運輸系統最關鍵的東西向主軸，因穿越舊城區路線爭議未決，交通局昨公布新修正方案，核心市區段地下化工程將再...

台南議員實驗碎光電板泡水 黃偉哲：偽科學

台南烏山頭水庫設太陽光電板爭議燒進議會，國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑昨聯合總質詢時，敲碎光電板放入水中，簽名封條，3...

全運會台南勇奪93面獎牌締佳績 28面金牌突破上一屆

114年全國運動會今天閉幕，台南市代表隊共角逐33種類競賽，經過6日激戰，共拿下28金、27銀、38銅，累計93面獎牌，...

矯正藝文及技訓聯展今開幕 矯正署：廉潔與食安觀念深植人心

法務部矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示今盛大開幕，即日起至10月25日在大台南會展中心展出3天，全國51所矯正機關共同...

提升無人機水域搜救中辨識溺者效率 南消模擬實際情境訓練AI辨識模組

為提升無人機在水域搜救任務中辨識溺者的精準度與效率，台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，動員...

台南國際火舞藝術節漁光島登場 警公布漁光橋禁止進入等交管措施

台灣首屆國際火舞藝術節「火神祭」（Firemosa）將於光復節連假，每天下午3時至晚間9時在漁光島舉行；為因應連假期間慕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。