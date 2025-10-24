台南捷運綠線新方案 過運河再出地面

台南捷運綠線新方案出爐，地下段向西延伸過運河再出地面，可減少對城市景觀及道路等衝擊。圖／台南市交通局提供

台南捷運綠線是先進運輸系統最關鍵的東西向主軸，因穿越舊城區路線爭議未決，交通局昨公布新修正方案，核心市區段地下化工程將再向西延伸至運河以西出地面，可進一步降低對市區景觀與道路交通的影響。28日將開說明會尋求民意支持。

交通局指出，綠線全長17.23公里、串聯永康、東區、中西區與安平等主要生活圈。分為三大區段，永康歸仁段與安平段採高架設計，核心市區段則採地下化，長約5.84公里，以減輕對都市景觀及交通動線的干擾。

依修正方案，綠線起點位於永康區省道台39線保吉路口，沿永康路、中華東路、中山路貫穿市區，終點至安平地方法院，沿線設置永華、育平、安億、健康路、小東、北門、中山、中正、忠義、府前、西門等19座車站，兼具觀光與通勤功能。

交通局長王銘德說，綠線市中心區採地下化，東西兩端為高架段，因永華路一段路幅狹窄，高架橋顯得侷促，因此重新評估出地面位置。經專業團隊評估，地下段將延伸至永華路二段建平路口出土，利用中央分隔帶設置出土段，經費僅小幅增加約6%，但可有效降低交通及景觀衝擊。

原規畫設於西門和意路口的G13站，將調整至永華夏林路口（水萍塭公園）位置。王銘德表示，新站點可優化站距，涵蓋西門路與海安商圈，帶動地方人流與商業發展，整體效益更高。

交通局強調，目前綠線仍在可行性研究階段，尚待中央審議與核定。後續推動將以「降低施工衝擊、優化轉乘效率、兼顧財務可行性」為原則，期望綠線通車後改善東西向壅塞，提升公共運輸占比，促進軌道路網整體發展。

捷運工程處代理處長吳俁之表示，28日下午2時30分在安平區育平里活動中心加開說明會，針對新方案廣納民意，盡速完成可行性研究報告，推動綠線後續審議。