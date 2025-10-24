台南議員實驗碎光電板泡水 黃偉哲：偽科學

台南烏山頭水庫設太陽光電板爭議燒進議會，國民黨議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑昨聯合總質詢時，敲碎光電板放入水中，簽名封條，3月後檢驗水質是否有問題，藉此凸顯民眾沒信心。市長黃偉哲、環保局長許仁澤則認為此種方式沒科學根據。

蔡育輝指出，烏山頭水庫種電沒環評，引爆全民怒火，但民進黨中央仍硬拗，說水庫水質一年檢驗5次都符合標準，結果調出資料，只驗3次還有紅字，且不是針對電板水質進行化驗，為保護市民用水安全，要求拆除一期光電板，並停止二期種電。

蔡育輝批台南種電面積全國第一，被網友貼上光電之都，還差烏山頭水庫的11.5公頃嗎？為保護烏山頭水源純淨，不可釣魚、網魚，為何可設光電板？環境部長彭啓明說光電板破碎後泡3個月不影響水質，因此他在議會公開做實驗。

蔡育輝拿來一大片光電板，請許仁澤敲碎，將碎片置入日前從烏山頭水庫取得的水中，簽名後貼上封條，將靜置3個月後，再檢驗水質是否完全不受光電板影響。他說，此動作是要凸顯民眾對水庫設光電板沒有信心。

黃偉哲說，這根本是偽科學，光電無罪，如有人謀不臧依法查辦，他對水庫是否設光電立場中立，一切以民意為依歸。

許仁澤說，彭啓明提到的報告是有設計過的實驗，包括「溶出試驗」，是在最惡劣條件下做出來的溶出，和自然環境不一樣，敲碎光電板表面膠合玻璃放入水中實驗，「感覺不出有什麼科學依據」。

台南市政府表示，光電板清洗作業全程僅用清水，環保局每月均於烏山頭水庫採樣水質分析，均符合規範。