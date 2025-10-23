全運會台南勇奪93面獎牌締佳績 28面金牌突破上一屆

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
軟網男團七連霸、女團四連霸。圖／台南市體育局提供
114年全國運動會今天閉幕，台南市代表隊共角逐33種類競賽，經過6日激戰，共拿下28金、27銀、38銅，累計93面獎牌，不僅突破上一屆金牌數27金，更榮獲考試院院長獎，表現亮眼。

田徑好手陳玟溥勇奪田徑三金，並在100公尺決賽以9秒95的成績摘下金牌，雖因超風速未能列入正式紀錄，仍打破個人最佳紀錄，為台灣田徑史寫下重要一頁。十項全能王晨佑及鉛球選手馬皓瑋也分別締造四連霸與三連霸的佳績。

在團體項目方面，軟式網球代表隊橫掃5金3銀，男子團體賽成功七連霸、女子團體賽也完成四連霸，堪稱本屆最大贏家。帆船代表隊於澎湖馬公海域表現同樣亮眼，勇奪7金7銀4銅的傲人成績。

舉重好手陳柏任在男子109公斤級以抓舉171公斤、挺舉206公斤、總和377公斤再創大會紀錄；女子選手方莞靈則以總和189公斤的優異成績完成二連霸，並刷新抓舉及總和紀錄。

年僅12歲的游泳小將何康婗，更在女子200公尺蛙式摘金、100公尺蛙式摘銀、50公尺蛙式摘銅，更在女子4X100公尺混合式接力上與隊友配合無間勇奪銅牌，展現無限潛力，為泳壇注入新生力量。

體育局長陳良乾指出，台南市在輕艇、划船、空手道、羽球、武術、射箭、跆拳道等競賽種類中也有亮眼表現，選手紛紛奪金為台南爭光。

本屆首次納入正式競賽項目的籃球3對3賽事中，女子組與男子組分別勇奪金牌與銀牌，表現十分出色；空手道簡慧萱完成女子個人形六連霸，輕艇劉妍廷亦於靜水競速女子200公尺單人愛斯基摩艇項目締造六連霸。

田徑王晨佑十項全能4連霸。圖／台南市體育局提供
空手道簡慧萱女子組個人形六連霸。圖／台南市體育局提供
輕艇劉妍廷。圖／台南市體育局提供
台南 金牌 運動

