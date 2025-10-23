矯正藝文及技訓聯展今開幕 矯正署：廉潔與食安觀念深植人心

快訊

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導
矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示盛大開幕，圖為法務部長鄭銘謙、法務部政務次長黃世杰、法務部參事林嚞慧、矯正署長林憲銘及台南監獄典獄長邱泰民合影。圖／台南監獄提供。
法務部矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示今盛大開幕，即日起至10月25日在大台南會展中心展出3天，全國51所矯正機關共同參與，活動內容包含教化藝文創作展覽、自營作業產品展售、少年矯正學校教化技訓介紹等。

法務部矯正署指出，「藝載薪傳，旭力重生」為今年聯展的精神主軸，意喻矯正教化工作誨人不倦，使收容人持續不斷學習，使技藝傳承的精神常在，並有積蓄力量、旭日東昇之意，表示準備重生開始，實現矯正機關「監禁、沉澱、蛻變、復歸」四大核心功能。

法務部長鄭銘謙致詞表示，矯正機關從以往絕對封閉、保守、隱匿的特性，經過歷年來的體制變更與改革，逐漸走出高牆，受到矯正協會、人權團體等各界的策進與關心，在法務部的督導下持續推行各項行政透明措施，近來2023年及2024年連續由少年矯治學校勵志中學及雲林監獄分別獲得透明晶質獎，足見矯正機關已有顯著的行政透明成果。

矯正署表示，隨著矯正機關自營產品展售商城「鐵窗牌」成為熱銷風潮，近期中秋佳節期間更是供不應求，部分熱銷商品之訂單超出作業量能，民眾一時向隅而扼腕不已，是對於受刑人的高度肯定與支持。

法務部政風小組督導矯正署政風室針對「鐵窗牌」蛋黃酥、土鳳梨酥等各項食品，進一步推行「矯正透明，誠信食安」的政策，每一份產品，從原料挑選、製作流程到包裝，皆依循嚴謹的食品衛生安全規範辦理，嚴格把關原料來源，選用新鮮、合格並具檢驗證明的食材，品質從源頭開始把關，落實食品安全。。

矯正署表示，成果展活動為期3天，矯正署政風室於活動期間以「落實原料管控」、「生產製程透明」、「產品加工認證」為核心主軸，結合廉政創意宣導食安、反貪、反詐及揭弊者保護，與民眾互動交流，使廉潔與食安觀念深植人心。

矯正署政風室也製作「公益揭弊、全民齊力」、「誠信揭弊、廉潔相依」、「清廉正直 、勇敢揭弊」、「攜手相廉、揭真向誠」及「矯正食安透明」標語看板，與鄭銘謙、法務部政務次長黃世杰、法務部參事林嚞慧、矯正署長林憲銘及台南監獄典獄長邱泰民合影，提升矯正機關廉能透明形象。

法務部 揭弊 食安

