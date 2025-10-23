快訊

下班注意！北北基等5縣市豪大雨特報 恐一路炸到晚上

台中斃死豬疑非洲豬瘟 28頭豬恐被吃下肚？最終流向曝光

疑不熟路況…郵務車開進溪底滅頂 郵差急爬車頂逃命

提升無人機水域搜救中辨識溺者效率 南消模擬實際情境訓練AI辨識模組

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。記者袁志豪／翻攝

為提升無人機在水域搜救任務中辨識溺者的精準度與效率，台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，動員多名飛手，透過實地扮演溺者，同步利用多台無人機，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。

消防局指出，為符合實際情境，透過各式顏色衣物及多種肢體姿態，在不同的水域環境中模擬多種情境溺者，並出動多台無人機，從正射、斜角等不同鏡頭角度與空域高度，捕捉各種光影、水波及人體姿態下的影像特徵，盡可能讓AI模型學習到最全面的「溺者影像」。

透過影像資料庫訓練AI模組，旨在大幅提升無人機在第一時間搜尋溺水者的成效，為搜溺任務爭取寶貴時間；讓無人機未來在執行搜救任務時，能更迅速、準確地在空拍畫面中標定溺水者，即時回傳給地面搜救人員；消防局也感謝同均動能股份有公司和群運環保股份有限公司協助此次水域拍攝作業。

市長黃偉哲表示，持續積極推動智慧城市，導入AI科技防救災是必然趨勢，未來將持續蒐集更多不同水域環境的影像數據，不斷精進AI模組的辨識能力，朝智慧救災的目標邁進，讓市民的生命安全都能獲得更完善的保障。

消防局長李明峯表示，無人機在災害現場扮演越來越關鍵的角色，尤其是在廣闊且難以接近的水域；過去仰賴空拍影像的人工判讀，耗時且易受環境干擾，此次透過大規模、多元化的實地影像採集，為AI辨識模組提供了最真實的訓練素材。

台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。記者袁志豪／翻攝
台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。記者袁志豪／翻攝

空拍 溺水 規模

延伸閱讀

農用無人機日益普及卻難百分百合規 專家這樣看

各作戰區成立無人機大隊 陸軍：明年7月前全數成編

顧立雄：M1A2T戰車31日正式成軍 陸軍無人機大隊明年7月前編成

工研院無人機驚豔國際

相關新聞

黃敏惠怒控觀光署違背承諾撤銷嘉油鐵馬道補助款 觀光署：違反補助申請

嘉義市長黃敏惠針對中央補助款項爭議表達不滿，要求交通部觀光署正視市府為加速建設墊付3500萬元「嘉油鐵馬道」補助款。黃敏...

影／連假來大台南會展中心！全台監所特產精品都便宜賣

法務部矯正署下午開始到後天在大台南會展中心展售全台灣各大監獄、看守所等51個矯正機關人員製作的特產與精品，從1件幾十萬、...

矯正藝文及技訓聯展今開幕 矯正署：廉潔與食安觀念深植人心

法務部矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示今盛大開幕，即日起至10月25日在大台南會展中心展出3天，全國51所矯正機關共同...

提升無人機水域搜救中辨識溺者效率 南消模擬實際情境訓練AI辨識模組

為提升無人機在水域搜救任務中辨識溺者的精準度與效率，台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，動員...

台南國際火舞藝術節漁光島登場 警公布漁光橋禁止進入等交管措施

台灣首屆國際火舞藝術節「火神祭」（Firemosa）將於光復節連假，每天下午3時至晚間9時在漁光島舉行；為因應連假期間慕...

台灣國際觀鳥馬拉松12月登場 24小時尋鳥競賽報名開跑

台灣國際觀鳥馬拉松12月6日、7日登場，今年活動升級，報名組數由30組增加至60組，雲嘉南濱海國家風景區管理處規畫系列活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。