提升無人機水域搜救中辨識溺者效率 南消模擬實際情境訓練AI辨識模組

為提升無人機在水域搜救任務中辨識溺者的精準度與效率，台南市消防局今天在四鯤鯓古運河水域展開AI辨識模組資料拍攝作業，動員多名飛手，透過實地扮演溺者，同步利用多台無人機，從不同角度與高度建置大量影像資料庫，以訓練局內無人機的AI辨識模組。

消防局指出，為符合實際情境，透過各式顏色衣物及多種肢體姿態，在不同的水域環境中模擬多種情境溺者，並出動多台無人機，從正射、斜角等不同鏡頭角度與空域高度，捕捉各種光影、水波及人體姿態下的影像特徵，盡可能讓AI模型學習到最全面的「溺者影像」。

透過影像資料庫訓練AI模組，旨在大幅提升無人機在第一時間搜尋溺水者的成效，為搜溺任務爭取寶貴時間；讓無人機未來在執行搜救任務時，能更迅速、準確地在空拍畫面中標定溺水者，即時回傳給地面搜救人員；消防局也感謝同均動能股份有公司和群運環保股份有限公司協助此次水域拍攝作業。

市長黃偉哲表示，持續積極推動智慧城市，導入AI科技防救災是必然趨勢，未來將持續蒐集更多不同水域環境的影像數據，不斷精進AI模組的辨識能力，朝智慧救災的目標邁進，讓市民的生命安全都能獲得更完善的保障。