台南國際火舞藝術節漁光島登場 警公布漁光橋禁止進入等交管措施

台灣首屆國際火舞藝術節「火神祭」（Firemosa）將於光復節連假，每天下午3時至晚間9時在漁光島舉行；為因應連假期間慕名登島的人潮車流，轄區台南市警第四分局及交通局今天公布交通疏導措施，提醒大家能共同遵守交通秩序，並注意自身財物安全。

國際火舞藝術節「火神祭」首次匯集世界頂尖火舞團隊與國際表演者，同步結合本土人氣樂團輪番上陣，打造火舞與搖滾結合的藝術盛事，搭配互動體驗與裝置藝術，呈現夕陽、海浪與火光交織的奇幻藝術場景，體驗自然場景與藝文演出的震撼氛圍。

為維護活動期間交通順暢與民眾安全，第四分局將與交通局即時監控路況，於活動期間在周邊道路視車流狀況進行彈性管制，確保行車動線順暢並紓解車流，明天起（24日）至26日活動期間，漁光橋每日12時至晚上10時進行交通管制措施。

警方指出，漁光橋管制期間，除緊急車輛、公務車輛、接駁車及當地住戶等，禁止車輛進入，請民眾預先於活動周邊停車，如可停在原住民文化會館、億載金城前接駁站搭乘活動接駁車或步行入島；建議民眾利用大眾運輸工具前往，確保交通順暢及活動安全。

分局長曹儒林呼籲，活動期間人潮與車流眾多，請民眾配合交通管制，遵守現場警察及義交人員指揮；並提醒參與民眾，隨時留意自身財物安全，在欣賞各項演出時，貴重物品如手機、錢包等應妥善保管，避免放置於外套口袋或背包外側等容易被竊取或是掉落的位置。