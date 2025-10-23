台灣國際觀鳥馬拉松12月登場 24小時尋鳥競賽報名開跑

台灣國際觀鳥馬拉松12月6日、7日登場，今年活動升級，報名組數由30組增加至60組，雲嘉南濱海國家風景區管理處規畫系列活動，配合候鳥度冬棲息時間，將活動延續至明年3月，結合全台首創最新裸視3D賞鳥「翼翔號」虛實整合平台，打造國旅新亮點，吸引更多人加入賞鳥行列。

雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，嘉義布袋、台南北門及七股陸續發現黑面琵鷺成群蹤影，嘉義鰲鼓濕地森林園區在10月初觀測到超過2000多隻鳥類棲息，品種豐富高達20科、35種，台南三寮灣更是出現流蘇鷸、琵嘴鷸、跳鴴等珍稀鳥類，推動生態旅遊，吸引親子與新手鳥友體驗賞鳥樂趣。

台灣國際觀鳥馬拉松邀請民眾參加24小時不間斷尋鳥競賽，參賽採3至4人組隊報名，每人報名費200元，每隊至少1輛車，活動範圍橫跨雲嘉南濕地，紀錄鳥種數量最多者勝出，今年開放60組報名，12月6日早上9時出發，12月7日早上9時資料上傳停止，明天中午開放線上報名。

雲嘉南濱海國家風景區管理處指出，今年推出8大系列活動，首度舉辦賞鳥影片短影音競賽，總獎金5萬元，以及賞鳥遊程體驗、定時定點導覽、綠色導覽賞鳥培訓、黑面琵鷺塗裝吉普車專車導覽、日本出水事主題燈會、FB答答樂互動QA等多元活動，讓民眾深入感受雲嘉南沿海自然風光。