美麗的宜梧滯洪池賞鳥季開箱 37公里單車遊程加開美食市集

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
美麗的口湖鄉宜梧滯洪池賞鳥季開箱，陸續已有珍貴鳥類群聚，口湖鄉金湖商圈推出37公里單車賞鳥遊程，加開美食市集，歡迎參加。圖／口湖遊客中心提供
雲林縣口湖鄉每年秋冬都有鸕鶿、蒼鷺等10多種鳥類棲息宜梧滯洪池，湖光山色萬鳥群飛，正是最佳賞鳥季節，雲林縣金湖商圈觀光發展協會11月2日首次舉辦自行車賞鳥活動，帶領200名民眾騎車遊覽，更提供13道自助美食，名額有限歡迎提早報名。

口湖遊客中心營運經理蔡云姍表示，宜梧滯洪池每年此時候鳥陸續飛來，目前已有鸕鶿現蹤，11月左右會有更多鳥群報到，將進入賞鳥季，屆時蒼鷺、小白鷺甚至有黑面琵鷺等10多種珍貴鳥類到來，讓湖光山色的滯洪池美景生態增添聲色。

商圈理事長曾家祐表示，配合賞鳥季，協會今年首度舉辦「2025戰水鯨湖--秋季自行車賞鳥暨海味產業行銷活動」，帶領民眾騎腳踏車賞鳥，限額200人，以口湖遊客中心最為起點，經椬梧滯洪池、興安代天府1799驛站、四湖鄉箔子寮喔熊藝術村、三條崙海水浴場，再折返回口湖金湖萬善爺廟、龍台宮，最後抵達遊客中心，全長37公里。

曾家祐表示，當天將在龍台宮集結32家業者開辦特色市集，提供文蛤、鰻魚、蝦子等海味鮮物，更有美食自助餐桌，提供烏魚子冷盤、蒲燒鰻米糕、烏魚殼燒豆腐、文蛤蒸蛋、蚵仔冬粉等13道料理，讓遊客品嘗價廉物美的海鮮料理。

雲嘉南濱海國家風景區管理處秘書吳宗青表示，雲林口湖有豐富的漁產，包含烏魚子、牡蠣、文蛤等，更有國家級的成龍溼地可欣賞美景，歡迎民眾一起騎腳踏車遊覽、賞鳥。

賞鳥 口湖鄉 滯洪池

