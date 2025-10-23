影／連假來大台南會展中心！全台監所特產精品都便宜賣

快訊

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
全台監所特產、精品都便宜賣。記者周宗禎／攝影
法務部矯正署下午開始到後天在大台南會展中心展售全台灣各大監獄、看守所等51個矯正機關人員製作的特產與精品，從1件幾十萬、要等4、5年的工藝品，到180元1公斤的手工水餃、「明德雞」等多達400多項讓人眼花繚亂，許多監所員工親友還有待過監獄的人都搶先來搶購，非常熱鬧。

矯正署開辦的「114年法務部矯正機關教化藝文及技訓作業聯合展示展售會」，地點在高鐵台南站旁大台南會展中心，許多以前要透過網路訂購，甚至拜託代購的產品現場就買得到，法務部長鄭明謙下午也率矯正署長林憲銘等人到場參觀支持、呼籲大家都來參觀選購，支持各矯正機關收容人以一技之長重回社會。

鄭銘謙表示，這項活動是展示全國矯正機關豐碩成果的年度最佳舞台，往年每年每次銷售額都超過500萬甚至接近600萬，期待這次一舉突破600萬，呼籲台南鄉親，未來兩天路過高鐵台南站旅客都能花一點點時間來參觀選購。

他說，聯合展示展售會自民國95年起，已有近20年歷史，是法務部矯正署的年度盛事，匯聚全國51所矯正機關的教化作業成果，呈現收容人經由技能訓練與藝文課程所展現出的轉化與成長，「充分展現矯正教育結合職能訓練的成果與溫度」。

這次展售會共展示超過200件精緻工藝成品，有些工藝品例如臺南監獄的「蛋殼畫」甚至一件要耗費幾個月才能完成，都是由「長刑期又有特殊專長的收容人製作」，因為非常特別又精緻，每次有外賓參觀都想購買，台南監獄有主管透露他個人也登記要買，不過最快要等到四年後才拿得到作品。

場外設有49攤各矯正機關自營作業產品攤位，販售各地特色商品，例如台南明德外役監獄每年飼養3萬隻雞，雞蛋一年可以賣1200多萬，「明德雞」是有名、滴雞精每個月賣超過100萬，明後兩天都可以讓民眾可以用最優惠的價格購買。

想買的民眾可以事先到矯正署的網路商城、查看有興趣的商品再到現場找。另展區也有介紹矯正署近年推動的創新政策與亮點措施，讓社會大眾能更深入了解我國矯正工作努力與用心。

矯正署長林憲銘指出，希望這次活動展現矯正機關教化及技訓教育的成果，也期待民眾可以看見收容人努力向善、重拾自信的過程，進而促進社會理解與支持，達成復歸社會的最終目標。

全台監所特產、精品都便宜賣。記者周宗禎／攝影
2公尺高的稻草由七、八個受刑人與不同部位稻草編織、花費超過一年半時間完成，非常精緻吸睛。
臺南監獄的蛋殼畫要用至少三個月時間製作。記者周宗禎／攝影
全台監所特產、精品都便宜賣。記者周宗禎／攝影
全台監所特產、精品都便宜賣。記者周宗禎／攝影
全台監所特產、精品都便宜賣。記者周宗禎／攝影
全台監所特產、精品都便宜賣。記者周宗禎／攝影
連假來大台南會展中心，全台監所特產精品都便宜賣，明德外役監的雞蛋還有雞肉開幕儀式還沒開始就被搶光光，只剩肉鬆還有其他加工品。記者周宗禎／攝影
台南 監獄 法務部

