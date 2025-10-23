黃敏惠怒控觀光署違背承諾撤銷嘉油鐵馬道補助款 觀光署：違反補助申請

嘉義市長黃敏惠針對中央補助款項爭議表達不滿，要求交通部觀光署正視市府為加速建設墊付3500萬元「嘉油鐵馬道」補助款。黃敏惠批評中央以「已做完」為由取消補助，嚴重影響地方建設經費，要求中央將這筆款項還給嘉市。

黃敏惠上午參加第一警分局竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍落成啟用典禮，提到嘉油鐵馬道補助款遭中央撤銷，請立委王美惠協助，黃敏惠表示，嘉市積極推動「嘉油鐵馬道」工程，特別是涉及隔壁嘉縣水上鄉北回歸線一帶的延伸或改善工程，強調必須「做完整」才能發揮整體效益。

她說，在全國普遍面臨「缺工缺料」的嚴峻時期，為把握有限的建設時程並「爭取時效」，市府決定不等中央款項到位，選擇先行墊付經費動工。此舉是為了讓工程盡快完成，服務市民及遊客，並確保建設不拖延。市府事前也曾與中央觀光署溝通。結果補助承諾跳票，3500萬「從補助到不補」，這項為民服務的舉動，卻換來中央補助承諾的跳票。

中央對此工程態度經歷了三個轉折：最初承諾要補助，轉為「酌減補助」，最終演變成「不予補助」。中央最終撤銷3500萬元補助的理由竟是，「我們已經做好了。」她對此理由無法接受，認為地方政府積極任事、克服困難、先行完成建設，反而成為中央撤銷補助的藉口。

嘉油鐵馬道是嘉市第一條自行車道，市府斥資6千萬元執行優化工程，去年由市長黃敏惠主持完工啟用啟禮。優化工程獲交通部觀光署核定6000萬元，中央補助款3787萬元、地方配合款2213萬元，施作全夜間照明、人行空間、護欄、休憩廣場優化及新設三座組合式公廁等。