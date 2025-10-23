南科特定區A-O區 預定115年上半年動工開發

快訊

中央社／ 台南23日電

因應南部科學園區台南園區發展，台南市南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收預定12月完成補償費發放，民國115年上半年動工開發。

南市府地政局今天指出，內政部昨天審議通過南科特定區A、B、C、D、E、N、O區段徵收計畫，總面積375公頃，涵蓋安定、善化及新市等3個行政區，緊鄰南科台南園區及樹谷產業園區。

地政局長陳淑美表示，南科特定區A-O區區段徵收案，是市府推動產業空間擴張及區域均衡發展的重要計畫；114年初啟動協議價購作業，5月辦理區段徵收公聽會，內政部審議通過後，象徵全案正式從規劃進入實質開發階段。

市府預定11月中旬辦理徵收公告，所有權人逾2000人，將增加以匯款方式發放補償費，以提升申領效率，也加速推動南台灣高科技產業聚落的建構與成長。

南科 區段徵收 台南

