快訊

坤達、書偉認逃兵！Energy宣布休團聲明曝光 明年1月小巨蛋照開唱

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄羈押禁見停職 縣府下周指派代理鄉長

聯合報／ 記者魯永明黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄羈押禁見停職， 縣府下周指派代理鄉長。記者魯永明／翻攝
嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄羈押禁見停職， 縣府下周指派代理鄉長。記者魯永明／翻攝

無黨籍嘉義大埔鄉長吳明勲被檢舉涉嫌透過多項公共工程收賄、洩漏標案底價，並疑似長期公車私用。檢調昨日大動作發動搜索，傳喚吳明勳及張姓包商等9人到案。嘉義地方法院下午裁定，2人因涉嫌貪污治罪條例收受賄賂等罪，犯罪嫌疑重大、有逃亡與滅證之虞，因此裁定羈押並禁止接見通信。

嘉縣政府民政處表示，依地方制度法規定，鄉鎮長若因涉貪被法院羈押禁見，依法必須自動停職，不得執行職務；若解除羈押或獲判無罪，可復職。縣府預計於光復節假期結束後，由縣長翁章梁依法指派代理鄉長，確保公務不中斷。

根據檢方掌握，吳明勲自2022年至2024年間，利用鄉公所辦理發包專案管線數位平台及多項公路興建工程，涉嫌洩漏底價等標案資訊給特定廠商，藉此收取不法利益。這3項工程總金額高達2億元，具體收賄金額仍待檢方進一步釐清。

除了工程弊案，吳明勲也遭檢舉，在2023年至今年間，涉嫌以公務車載送親友外出，甚至以不實油料費報銷。嘉義地檢署接獲檢舉後，由檢察官邱亦麟指揮廉政署南部地區調查組成立專案小組偵辦，昨天同步搜索20處地點，帶回相關文件與帳冊。檢方訊後認為，吳明勳與張姓業者涉犯重罪、供述反覆，若不羈押恐有串供或滅證之虞，遂向法院聲請羈押禁見，全案持續偵辦中。

地方人士指出，大埔鄉屬嘉義縣山區小鄉，工程預算規模有限，如今卻傳出高達億元標案弊案，消息一出，令地方基層譁然。檢方強調，將持續追查不法金流與涉案人脈，務求還原真相、還給鄉民清白的公所。

嘉義 收賄 大埔

延伸閱讀

台中梧棲豬肉流入嘉義縣 肉商分切轉售菜市場全賣光

3保全收賄替收容人買炸雞…害公司遭扣違約金 法院要移民署吐還50萬

嘉義大埔鄉長涉收賄與公車私用 檢方搜索20處聲請羈押

「小英男孩」鄭亦麟涉賄繼續查 法官裁定3人延長羈押禁見2月

相關新聞

嘉義縣大埔鄉長收回扣涉貪遭收押 縣府指派代理鄉長

嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭檢調搜索，懷疑涉嫌收賄、公車私用，向法院聲請羈押，嘉義地方法院今天下午羈押庭認為吳男及張姓廠商涉貪...

嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄羈押禁見停職 縣府下周指派代理鄉長

無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勲被檢舉涉嫌透過多項公共工程收賄、洩漏標案底價，並疑似長期公車私用。檢調昨日大動作發動搜索，傳喚...

今天入袋！台南重陽敬老金加碼為1300元 逾37萬人受惠

台南市已邁入超高齡社會，台南市政府為表達對長輩的敬意與關懷，重陽敬老金加碼為1300元 ，凡設籍台南市、年滿65歲以上長...

藍議員打破光電板質疑汙染烏山頭水庫水質 綠批危言聳聽傷害台南

國民黨台南市議員蔡育輝等人今在市政總質詢時，指烏山頭水庫光電板造成水質汙染等內容，民進黨市議員黃肇輝呼籲其應適可而止，勿...

嘉義市表揚友善職場企業 「現正銀業中」銀髮就業特展登場

嘉義市政府上午舉行「現正『銀』業中」高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並...

王美惠綠營提名選嘉市長首次與黃敏惠同台 相互推崇一起為嘉義打拚

嘉義市第一警分局竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍上午舉行落成啟用典禮，儀式政治氣氛濃，甫獲民進黨提名參選嘉義市長的立委王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。