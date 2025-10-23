嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄羈押禁見停職 縣府下周指派代理鄉長

無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勲被檢舉涉嫌透過多項公共工程收賄、洩漏標案底價，並疑似長期公車私用。檢調昨日大動作發動搜索，傳喚吳明勳及張姓包商等9人到案。嘉義地方法院下午裁定，2人因涉嫌貪污治罪條例收受賄賂等罪，犯罪嫌疑重大、有逃亡與滅證之虞，因此裁定羈押並禁止接見通信。

嘉縣政府民政處表示，依地方制度法規定，鄉鎮長若因涉貪被法院羈押禁見，依法必須自動停職，不得執行職務；若解除羈押或獲判無罪，可復職。縣府預計於光復節假期結束後，由縣長翁章梁依法指派代理鄉長，確保公務不中斷。

根據檢方掌握，吳明勲自2022年至2024年間，利用鄉公所辦理發包專案管線數位平台及多項公路興建工程，涉嫌洩漏底價等標案資訊給特定廠商，藉此收取不法利益。這3項工程總金額高達2億元，具體收賄金額仍待檢方進一步釐清。

除了工程弊案，吳明勲也遭檢舉，在2023年至今年間，涉嫌以公務車載送親友外出，甚至以不實油料費報銷。嘉義地檢署接獲檢舉後，由檢察官邱亦麟指揮廉政署南部地區調查組成立專案小組偵辦，昨天同步搜索20處地點，帶回相關文件與帳冊。檢方訊後認為，吳明勳與張姓業者涉犯重罪、供述反覆，若不羈押恐有串供或滅證之虞，遂向法院聲請羈押禁見，全案持續偵辦中。

地方人士指出，大埔鄉屬嘉義縣山區小鄉，工程預算規模有限，如今卻傳出高達億元標案弊案，消息一出，令地方基層譁然。檢方強調，將持續追查不法金流與涉案人脈，務求還原真相、還給鄉民清白的公所。