藍議員打破光電板質疑汙染烏山頭水庫水質 綠批危言聳聽傷害台南
國民黨台南市議員蔡育輝等人今在市政總質詢時，指烏山頭水庫光電板造成水質汙染等內容，民進黨市議員黃肇輝呼籲其應適可而止，勿再危言聳聽，造成人民恐慌，甚至更可能傷害台南農產。
黄肇輝指出，蔡育輝在總質詢時，又再次提到烏山頭水庫光電板造成汙染問題，甚至說水庫光電「謀財害命」，進一步的汙名化光電產業，持續造成民眾恐慌。還大費周章打碎光電板放在水裡要做實驗，再一次傷害台南整體形象。
黄肇輝還說，烏山頭光電板問題應回歸專業，目前皆無任何檢出任何汙染狀況，反而只有政治汙染。後續有何設置的規範，他予以尊重，但是一直用錯誤資訊危言聳聽，甚至還指澄清者有收受光電業者好處實在不能接受。
黄肇輝說，如果一直抹黑烏山頭水庫的水質，以烏山頭水庫灌溉的所有台南農產也將受到影響，到時傷害到的可是台南的農民以及台南的農產經濟，這時候誰該負責呢？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言