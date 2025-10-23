藍議員打破光電板質疑汙染烏山頭水庫水質 綠批危言聳聽傷害台南

國民黨台南市議員蔡育輝等人今在市政總質詢時，指烏山頭水庫光電板造成水質汙染等內容，民進黨市議員黃肇輝呼籲其應適可而止，勿再危言聳聽，造成人民恐慌，甚至更可能傷害台南農產。

黄肇輝指出，蔡育輝在總質詢時，又再次提到烏山頭水庫光電板造成汙染問題，甚至說水庫光電「謀財害命」，進一步的汙名化光電產業，持續造成民眾恐慌。還大費周章打碎光電板放在水裡要做實驗，再一次傷害台南整體形象。

黄肇輝還說，烏山頭光電板問題應回歸專業，目前皆無任何檢出任何汙染狀況，反而只有政治汙染。後續有何設置的規範，他予以尊重，但是一直用錯誤資訊危言聳聽，甚至還指澄清者有收受光電業者好處實在不能接受。