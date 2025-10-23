快訊

坤達、書偉認逃兵！Energy宣布休團聲明曝光 明年1月小巨蛋照開唱

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

藍議員打破光電板質疑汙染烏山頭水庫水質 綠批危言聳聽傷害台南

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市議員黄肇輝籲國民黨針對烏山頭水庫光電板水質汙染等內容，應適可而止，勿再危言聳聽，造成人民恐慌，甚至更可能傷害台南農產。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市議員黄肇輝籲國民黨針對烏山頭水庫光電板水質汙染等內容，應適可而止，勿再危言聳聽，造成人民恐慌，甚至更可能傷害台南農產。記者吳淑玲／攝影

國民黨台南市議員蔡育輝等人今在市政總質詢時，指烏山頭水庫光電板造成水質汙染等內容，民進黨市議員黃肇輝呼籲其應適可而止，勿再危言聳聽，造成人民恐慌，甚至更可能傷害台南農產。

黄肇輝指出，蔡育輝在總質詢時，又再次提到烏山頭水庫光電板造成汙染問題，甚至說水庫光電「謀財害命」，進一步的汙名化光電產業，持續造成民眾恐慌。還大費周章打碎光電板放在水裡要做實驗，再一次傷害台南整體形象。

黄肇輝還說，烏山頭光電板問題應回歸專業，目前皆無任何檢出任何汙染狀況，反而只有政治汙染。後續有何設置的規範，他予以尊重，但是一直用錯誤資訊危言聳聽，甚至還指澄清者有收受光電業者好處實在不能接受。

黄肇輝說，如果一直抹黑烏山頭水庫的水質，以烏山頭水庫灌溉的所有台南農產也將受到影響，到時傷害到的可是台南的農民以及台南的農產經濟，這時候誰該負責呢？

民進黨台南市議員黄肇輝籲國民黨針對烏山頭水庫光電板水質汙染等內容，應適可而止，勿再危言聳聽，造成人民恐慌，甚至更可能傷害台南農產。圖／黃肇輝提供
民進黨台南市議員黄肇輝籲國民黨針對烏山頭水庫光電板水質汙染等內容，應適可而止，勿再危言聳聽，造成人民恐慌，甚至更可能傷害台南農產。圖／黃肇輝提供
國民黨台南市議員蔡育輝等人今在市政總質詢時，打破光電板放入水中靜置3個月，要實驗水會不會遭到汙染。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝等人今在市政總質詢時，打破光電板放入水中靜置3個月，要實驗水會不會遭到汙染。記者吳淑玲／攝影

烏山頭水庫 台南 光電板

延伸閱讀

影／議員質詢水庫種電上演「敲碎光電板秀」 黃偉哲：竹竿湊菜刀

鳳山水庫設置光電板 居民質疑：毀損掉落水面怎麼辦

【重磅快評】擋光電又秒變代言人 郭國文真是太神奇了

郭信良無罪衝擊台南綠營初選？ 藍、綠陣營都認「會有影響」

相關新聞

嘉義縣大埔鄉長收回扣涉貪遭收押 縣府指派代理鄉長

嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭檢調搜索，懷疑涉嫌收賄、公車私用，向法院聲請羈押，嘉義地方法院今天下午羈押庭認為吳男及張姓廠商涉貪...

嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄羈押禁見停職 縣府下周指派代理鄉長

無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勲被檢舉涉嫌透過多項公共工程收賄、洩漏標案底價，並疑似長期公車私用。檢調昨日大動作發動搜索，傳喚...

今天入袋！台南重陽敬老金加碼為1300元 逾37萬人受惠

台南市已邁入超高齡社會，台南市政府為表達對長輩的敬意與關懷，重陽敬老金加碼為1300元 ，凡設籍台南市、年滿65歲以上長...

藍議員打破光電板質疑汙染烏山頭水庫水質 綠批危言聳聽傷害台南

國民黨台南市議員蔡育輝等人今在市政總質詢時，指烏山頭水庫光電板造成水質汙染等內容，民進黨市議員黃肇輝呼籲其應適可而止，勿...

嘉義市表揚友善職場企業 「現正銀業中」銀髮就業特展登場

嘉義市政府上午舉行「現正『銀』業中」高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並...

王美惠綠營提名選嘉市長首次與黃敏惠同台 相互推崇一起為嘉義打拚

嘉義市第一警分局竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍上午舉行落成啟用典禮，儀式政治氣氛濃，甫獲民進黨提名參選嘉義市長的立委王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。