嘉縣12月6日、7日部落旅遊節 網路報名免費體驗活動

中央社／ 嘉義縣23日電

嘉義縣政府推廣阿里山鄒族部落觀光，12月6日、7日於鄒族逐鹿文創園區辦鄒族9部落聯合參與的「部落旅遊節」，規劃絹印提袋等免費體驗活動，即日起開放網路報名，名額有限。

嘉義縣文化觀光局辦記者會，邀鄒族藝人高蕾雅代言，嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳與番路鄉長蕭博勝等出席，歡迎民眾到部落旅遊節遊玩。

翁章梁接受媒體聯訪說，過去大家對阿里山認知就是森林遊樂區，實際上阿里山鄉部落文化及位於番路的鄒族逐鹿文創園區都具豐沛觀光量能，期望透過部落旅遊節讓更多民眾認識鄒族文化。

文觀局表示，今年以「鄒伙遊阿里山」為題，邀9部落參與，精心規劃文化體驗、市集美食、親子活動、舞台表演、部落遊程與好禮抽獎。

兩天活動有「傳統服飾體驗」、「獵物綑綁教學」、「成年禮（打屁股）」、「傳統射箭」、「手搗麻糬」、「絹印提袋」、「山豬鑰匙圈彩繪」、「手洗愛玉」與「梅花鹿餵食」免費體驗，即日起開放網路報名，詳情可上文觀局網站。

文觀局說，縣府也與雄獅旅行社合推6條精選部落遊程，包括1日、2日與3日深度體驗，率遊客走訪古道、品嚐部落風味餐，推展部落觀光。

鄒族 阿里山 嘉義

