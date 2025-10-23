嘉義市表揚友善職場企業 「現正銀業中」銀髮就業特展登場

嘉義市政府上午舉行「現正『銀』業中」高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出，呈現多元銀髮就業樣貌與城市共融精神。

市長黃敏惠指出，嘉義市65歲以上人口達19.7%，在即將邁入超高齡社會的關鍵時刻，市府持續以「橘世代生涯發展中心」及「樂齡勇壯城」十大旗艦計畫，推動跨世代友善環境。嘉義市108年起推動「高齡及中高齡就業友善職場標章」，為全國第2個、六都以外第1個辦理縣市，目前已有19家企業獲認證，促進企業重視熟齡員工並實踐世代合作與經驗傳承。

市府112年成立「銀髮人才服務據點」，協助超過700位中高齡與高齡者重返職場。黃敏惠表示，嘉義市連續四度獲今周刊「永續城市特優獎」，未來將持續落實「全齡共享、世代宜居」的城市願景，並預告12月「320+1嘉義市城市博覽會」將展現城市永續理念。