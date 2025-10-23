快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

嘉義市表揚友善職場企業 「現正銀業中」銀髮就業特展登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供

嘉義市政府上午舉行「現正『銀』業中」高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出，呈現多元銀髮就業樣貌與城市共融精神。

市長黃敏惠指出，嘉義市65歲以上人口達19.7%，在即將邁入超高齡社會的關鍵時刻，市府持續以「橘世代生涯發展中心」及「樂齡勇壯城」十大旗艦計畫，推動跨世代友善環境。嘉義市108年起推動「高齡及中高齡就業友善職場標章」，為全國第2個、六都以外第1個辦理縣市，目前已有19家企業獲認證，促進企業重視熟齡員工並實踐世代合作與經驗傳承。

市府112年成立「銀髮人才服務據點」，協助超過700位中高齡與高齡者重返職場。黃敏惠表示，嘉義市連續四度獲今周刊「永續城市特優獎」，未來將持續落實「全齡共享、世代宜居」的城市願景，並預告12月「320+1嘉義市城市博覽會」將展現城市永續理念。

活動現場邀請嘉楠風華酒店與銀髮員工分享就業經驗，強調回到職場後生活更有方向。社會處長李思賢表示，現正「銀」業中特展以「數據、故事、互動」三軸呈現，包含在地就業資料、6位真實案例與70家企業牆，並設置「退休後工作的意義線」體驗區，引導民眾思考熟齡就業價值。展期至31日，每日上午8時30分至下午5時30分在市府大廳開放，提供團體導覽（報名連結：https://reurl.cc/vLRN4l）。特展首日已有企業表達聘用銀髮人才意願，展現推動友善職場的實效。

嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供
嘉市府舉行現正「銀」業中，高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並頒標章，展現推動活躍老化與銀髮就業的成果。特展即日起至31日在市府大廳展出。圖／嘉市府提供

重返職場 嘉義 中高齡

延伸閱讀

王美惠綠營提名選嘉市長首次與黃敏惠同台 相互推崇一起為嘉義打拚

對國民黨提名明年嘉義市長人選表態 黃敏惠說要符合這些條件

12.9萬勞動人口、近6萬青年 嘉市宣布將設「勞工及青年發展處」

黃敏惠率團參觀台灣設計展 彰化縣長王惠美導覽交流

相關新聞

嘉義縣大埔鄉長收回扣涉貪遭收押 縣府指派代理鄉長

嘉義縣大埔鄉長吳明勲遭檢調搜索，懷疑涉嫌收賄、公車私用，向法院聲請羈押，嘉義地方法院今天下午羈押庭認為吳男及張姓廠商涉貪...

嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄羈押禁見停職 縣府下周指派代理鄉長

無黨籍嘉義縣大埔鄉長吳明勲被檢舉涉嫌透過多項公共工程收賄、洩漏標案底價，並疑似長期公車私用。檢調昨日大動作發動搜索，傳喚...

今天入袋！台南重陽敬老金加碼為1300元 逾37萬人受惠

台南市已邁入超高齡社會，台南市政府為表達對長輩的敬意與關懷，重陽敬老金加碼為1300元 ，凡設籍台南市、年滿65歲以上長...

藍議員打破光電板質疑汙染烏山頭水庫水質 綠批危言聳聽傷害台南

國民黨台南市議員蔡育輝等人今在市政總質詢時，指烏山頭水庫光電板造成水質汙染等內容，民進黨市議員黃肇輝呼籲其應適可而止，勿...

嘉義市表揚友善職場企業 「現正銀業中」銀髮就業特展登場

嘉義市政府上午舉行「現正『銀』業中」高齡及中高齡友善就業職場標章頒獎暨銀髮就業特展開幕典禮，市長黃敏惠頒獎表揚友善職場並...

王美惠綠營提名選嘉市長首次與黃敏惠同台 相互推崇一起為嘉義打拚

嘉義市第一警分局竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍上午舉行落成啟用典禮，儀式政治氣氛濃，甫獲民進黨提名參選嘉義市長的立委王...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。