今天入袋！台南重陽敬老金加碼為1300元 逾37萬人受惠
台南市已邁入超高齡社會，台南市政府為表達對長輩的敬意與關懷，重陽敬老金加碼為1300元 ，凡設籍台南市、年滿65歲以上長者，以及55歲以上原住民長者皆可領取。今年全市約有37萬5808人受惠；另本市百歲以上人瑞共370位，市府準備1萬元敬老禮金及賀禮，致贈以表祝賀與敬意。
社會局指出，今年台南市重陽敬老金發放條件為於民國59年10月29日前出生的55歲至64歲原住民長者、於民國49年10月29日前出生的65歲至99歲以上長者、於民國14年12月31日前出生的百歲以上人瑞；並於6月30日前設籍在台南市且9月29日前未遷出仍健在之長者，皆是符合發放的對象。
敬老金採匯款入帳方式致贈禮金，另針對無法匯款之長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取，表達對長輩的敬意和祝福。市府考量到長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩的意願，可自由選擇匯款帳戶，由市府財政稅務局辦理匯撥，並協調15家金融機構皆無須匯款手續費。
社會局提醒民眾提高警覺，免個資被竊或遭詐騙。若有任何敬老禮金領取問題可聯繫戶籍所在地區公所或洽老人福利科專線2982617或2991111轉6538查證；另台南市明年重陽禮金提高至1500元，台南長者每年增加上萬人，明年以39萬餘人、近40萬名長者編列預算。
