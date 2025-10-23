今天入袋！台南重陽敬老金加碼為1300元 逾37萬人受惠

台南市已邁入超高齡社會，台南市政府為表達對長輩的敬意與關懷，重陽敬老金加碼為1300元 ，凡設籍台南市、年滿65歲以上長者，以及55歲以上原住民長者皆可領取。今年全市約有37萬5808人受惠；另本市百歲以上人瑞共370位，市府準備1萬元敬老禮金及賀禮，致贈以表祝賀與敬意。

社會局指出，今年台南市重陽敬老金發放條件為於民國59年10月29日前出生的55歲至64歲原住民長者、於民國49年10月29日前出生的65歲至99歲以上長者、於民國14年12月31日前出生的百歲以上人瑞；並於6月30日前設籍在台南市且9月29日前未遷出仍健在之長者，皆是符合發放的對象。

敬老金採匯款入帳方式致贈禮金，另針對無法匯款之長輩，將由戶籍所在地區公所里幹事協助親送或通知領取，表達對長輩的敬意和祝福。市府考量到長輩領取重陽禮金的便利性以及尊重長輩的意願，可自由選擇匯款帳戶，由市府財政稅務局辦理匯撥，並協調15家金融機構皆無須匯款手續費。