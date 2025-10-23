王美惠綠營提名選嘉市長首次與黃敏惠同台 相互推崇一起為嘉義打拚

嘉義市第一警分局竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍上午舉行落成啟用典禮，儀式政治氣氛濃，甫獲民進黨提名參選嘉義市長的立委王美惠，與國民黨市長黃敏惠首度同台。2人見面主動握手，互動熱絡，現場氣氛融洽。

黃敏惠致詞主動介紹王美惠獲民進黨提名參選嘉市長，請大家為她鼓掌，黃敏惠述說爭取中央經費興建竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍過程，她說，「嘉義市的建設不分黨派，大家都是為嘉義好」，展現風度。王美惠致詞感謝「勇媽市長」推動建設，興建竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍過程，中央地方相互支持，讓她以身為嘉義人為傲，2人一來一往相互推崇。

嶄新竹園派出所與交通隊西區分隊新廳舍，位於劉厝重劃區，占地約千餘坪、建坪740坪，為地上3層的現代化綠能建築，總工程經費達1億2800萬元。工程112年11月動工，今年5月竣工，9月起試營運1個月後啟用，設有報案區、交通勤務中心與員警休息室，全面導入節能與永續概念。

新廳舍順利落成，幕後有跨黨派協力。王美惠在立法院協助向中央爭取前瞻基礎建設補助7500萬元，在警政署警政委員、前嘉市警察局長張樹德等各界協助下獲得核准，市府與議會支持配合編列5200萬元地方款，讓計畫順利執行。