影／議員質詢水庫種電上演「敲碎光電板秀」 黃偉哲：竹竿湊菜刀

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨台南市議員蔡育輝等人在市政總質詢時上演「光電秀」，敲碎光電板後放入烏山頭水中，要實驗3個月後是否有害。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝等人在市政總質詢時上演「光電秀」，敲碎光電板後放入烏山頭水中，要實驗3個月後是否有害。記者吳淑玲／攝影

烏山頭水庫設立太陽光電板持續延燒，台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑今在聯合市政總質詢時，進行烏山頭水庫實驗秀2.0版，把敲碎光電板放入烏山頭水中，簽名封條3月後，看水能否喝？環保局長許仁澤回應光電板議題是有科學的，但議員的實驗「個人感覺不出有什麼科學的依據」；市長黃偉哲說是「偽科學」。

蔡育輝3人聯合總質詢，現場請環保局長許仁澤敲碎，將碎片置入日前實驗秀的烏山頭水庫水中，簽名後貼上封條，靜置3個月後，再拿出檢驗看是否如民進黨中央所言，烏山頭水庫民生用水，完全不受光電板影響？

蔡育輝指出，烏山頭水庫種電既沒通知地方民代，也沒環評，保護市民民生用水安全，要求拆除一期光電板，並停止二期種電，烏山頭水庫種電事件，引爆全民怒火，但民進黨中央仍硬拗，說水庫水一年檢驗5次，都符合標準，結果調出資料，只驗3次還有紅字，且不是針對電板水質進行化驗。

蔡育輝痛批，台南種電面積是全國第一，被網友貼上光電之都，光七股種電面積就達3500多公頃，連提供台南人民生用水的烏山頭水庫都不放過，還差烏山頭水庫的11.5公頃！為了保護烏山頭水源的純淨，不可以釣魚，連網魚都不可以，為何可以設置太陽光電板？堅決表達反對在烏山頭水庫種電的心聲。

台南市環保局長許仁澤表示，光電板有無用清潔劑或有無影響水質，都是很科學的東西，光電板的材料均經過大量研究與驗證，才會用在這樣的場域，材料安不安全，管理上好不好都是科學問題，也很容易去驗證。

許仁澤說，環境部長提到的報告是有設計過的實驗，包括「溶出試驗」是在最惡劣條件下做出來的溶出，和自然環境中又不一樣，如果要檢討在這個區域有無影響，還是要依據實際的地點設計實驗，以貼近真實環境條件，議員要求敲碎的是光電板表面的交合玻璃（封裝玻璃），交合玻璃的材料本來就有設計原理在，議員提出的實驗「個人感覺不出有什麼科學的依據」。

黃偉哲私下則表達，這是偽科學，「竹竿湊菜刀」。

國民黨台南市議員蔡育輝等人在市政總質詢時上演「光電秀」，敲碎光電板後放入烏山頭水中，要實驗3個月後是否有害。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝等人在市政總質詢時上演「光電秀」，敲碎光電板後放入烏山頭水中，要實驗3個月後是否有害。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝等人在市政總質詢時上演「光電秀」，敲碎光電板後放入烏山頭水中，要實驗3個月後是否有害。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝等人在市政總質詢時上演「光電秀」，敲碎光電板後放入烏山頭水中，要實驗3個月後是否有害。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝等人在市政總質詢時上演「光電秀」，敲碎光電板後放入烏山頭水中，要實驗3個月後是否有害。記者吳淑玲／攝影
國民黨台南市議員蔡育輝等人在市政總質詢時上演「光電秀」，敲碎光電板後放入烏山頭水中，要實驗3個月後是否有害。記者吳淑玲／攝影

