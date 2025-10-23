台南扇形鹽田藍眼淚大爆發 交通大壅塞…警加強交管措施

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南將軍區青鯤鯓扇形鹽田近期出現大批藍眼淚奇景，吸引不少遊客前往一睹盛況。記者劉學聖／攝影
台南將軍區青鯤鯓扇形鹽田近期出現大批藍眼淚奇景，吸引不少遊客前往一睹盛況。記者劉學聖／攝影

台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近期出現絕美的藍眼淚奇景，吸引大批外地遊客在日落後湧入搶拍美景，造成當地特定時段交通壅塞及交通事故頻傳，學甲警方今呼籲，前往觀賞「藍眼淚」之民眾嚴禁並排停車、占用人行道停車等，警方也將加強周邊交通疏導管制措施。

警方表示，為避免青鯤鯓扇形鹽田周邊停車秩序紊亂，造成交通安全風險，呼籲用路人應沿南25線及南25-1線順向停車，並嚴禁並排停車、占用人行道停車、禁止臨時停車處所停車及其他占用道路等違規，同時遵守停車秩序小心慢行，以免發生交通事故影響遊客興致。

警方強調，因應光復連假即將來臨，為保障遊客交通安全，連假期間也將規畫警力到場執行交通疏導及肅竊，並針對扇形鹽田周邊加強巡邏維持交通順暢，務必確保前來觀賞奇景的遊客均能乘興而來、興盡而歸。

台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近期出現絕美的藍眼淚奇景，吸引大批外地遊客在日落後湧入搶拍美景，也導致當地特定時段交通壅塞及交通事故頻傳，警方也將加強周邊交管措施。記者劉學聖／攝影
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近期出現絕美的藍眼淚奇景，吸引大批外地遊客在日落後湧入搶拍美景，也導致當地特定時段交通壅塞及交通事故頻傳，警方也將加強周邊交管措施。記者劉學聖／攝影
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近期出現絕美的藍眼淚奇景，吸引大批外地遊客在日落後湧入搶拍美景，因應光復連假即將來臨，學甲警方將在連假期間規畫警力到場執行交通疏導及肅竊。圖／警方提供
台南將軍青鯤鯓扇形鹽田近期出現絕美的藍眼淚奇景，吸引大批外地遊客在日落後湧入搶拍美景，因應光復連假即將來臨，學甲警方將在連假期間規畫警力到場執行交通疏導及肅竊。圖／警方提供

