台南YouBike全面投保第三人責任險 每人最高理賠200萬
台南市公共自行車YouBike 2.0騎乘率持續提升，市府交通局今天宣布，自10月22日起，市內所轄6200輛YouBike全面投保第三人責任保險。若使用者騎乘期間發生事故，導致第三人受傷或死亡，可依警方事故處理文件及醫療單據向保險公司申請理賠，每一人體傷（含死亡）最高理賠額為200萬元。
交通局表示，台南市所轄YouBike已由台灣產物保險股份有限公司台南分公司承保第三人責任保險，被保險人為騎乘台南市公共自行車之使用者，被保險人於完成取車程序後，至成功歸還車輛前，因管理、使用該公共自行車發生意外事故致第三人遭受體傷或死亡，依法應由被保險人負賠償責任而受賠償請求時，保險公司在保險金額範圍內給付賠償金，保險金額為每一個人體傷(含死亡)最高200萬元整。
交通局指出，由於責任保險須釐清使用者是否有依法應負的賠償責任，民眾騎乘YouBike發生事故時，因此事故發生時應立即撥打110報警，並備妥相關資料辦理理賠。市府提醒，有理賠需求或保險疑義者，可洽台灣產物保險台南分公司客服專線0809-068-888，或撥06-2217600詢問。
使用者亦可至微笑單車官方網站或下載YouBike 2.0官方APP查詢租借與保險資訊。台南市公共自行車建置及服務資訊，可關注「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁，或撥打24小時客服專線06-3009966，由專人提供服務。
