成大商圈萬聖嘉年華封街25、26日登場 人氣獨立樂團開唱

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
成大商圈萬聖嘉年華周六登場，「變裝大賽」是重頭戲。圖／成大商圈提供
台南成大商圈第十屆萬聖嘉年華即將於10月25、26日下午2時至晚間9時登場，以「魅力十載・萬聖傳奇」為主題，在勝利路（大學路至東寧路）封街舉行。今年以「糖果屋」為靈感，打造音樂、變裝與街頭藝術融合的節慶嘉年華。

活動亮點包括「千人討糖踩街」、「變裝大賽」及「封街聽團」，邀請人氣獨立樂團「天氣瓶」與「Viber氣氛人」壓軸開唱，將勝利路化身戶外音樂場，預計吸引上萬名青年、親子與在地居民共襄盛舉，為商圈注入新活力。

重頭戲「變裝大賽」於25日登場，分為成人與兒童組，鼓勵親子以影視動漫角色裝扮登場，透過走秀互動展現創意造型，現場氛圍熱烈如夢幻嘉年華。26日則首推「地味萬聖」主題變裝，主打「平凡中的怪異幽默」，如「遲到沒帶卡的上班族」或「戴安全帽買菜的阿姨」等造型，讓民眾從生活細節發現趣味，傳遞幽默與溫暖。

25日下午5時舉行的「千人變裝踩街遊行」，由KoSwing狗屎運爵士大樂團領軍，隊伍從9乘9廣場出發，沿育樂街、大學路西段行進至主舞台，沿途發放糖果炒熱氣氛。

成大廣場入口設有「格林童話糖果屋體驗村」，由展翼烘焙庇護工場打造公益甜點區；「萬聖魅力市集」則聚集特色攤位與動漫表演，樹人醫專ACG動漫社與動漫宅急便帶來唱跳演出。街頭藝人喬克、阿任、葉洛安與IKA也將輪番上場，結合火舞、雜耍與扯鈴秀增添現場驚喜，另設有「叢林探險氣墊城堡」讓孩童盡情放電。

成大商圈發展協會理事長吳俋德表示，活動從早期小型「遊鬼」逐步成長為封街盛會，今年以糖果屋象徵商圈甜蜜蛻變，融合音樂、動漫與街頭文化，讓萬聖節成為成大商圈一年一度的城市慶典。活動免費入場，詳情可至成大商圈發展協會粉專查詢。

成大商圈萬聖嘉年華周六登場，「變裝大賽」是重頭戲。圖／成大商圈提供
成大商圈萬聖嘉年華周六登場，封街遊行加「變裝大賽」是重頭戲。圖／成大商圈提供
成大商圈萬聖嘉年華周六登場，「變裝大賽」是重頭戲。圖／成大商圈提供
成大商圈萬聖嘉年華周六登場，「變裝大賽」是重頭戲。圖／成大商圈提供
成大 萬聖節 音樂

