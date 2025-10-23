12.9萬勞動人口、近6萬青年 嘉市宣布將設「勞工及青年發展處」

嘉義市擁有約12.9萬名勞動力人口及近6萬名青年人口，為回應城市發展需求並強化勞政與青年政策推動，嘉義市政府將新設「勞工及青年發展處」。該案已於10月7日市務會議通過草案，並提送市議會審議。通過後，市府組織將調整為15處、6局，編制員額387人，總員額（不含警消）達911人。

市長黃敏惠表示，青年是城市發展的希望，勞工則是社會穩定與經濟成長的支柱。新設「勞工及青年發展處」旨在整合資源、提升行政效率，為勞工與青年提供更專責與貼近需求的支持。黃敏惠指出，嘉義市鄰近多座產業園區，具備優質醫療、教育、長照及生活機能，持續吸引人才進駐；在全球產業變動下，市府必須主動應變，強化城市競爭力。

新成立的處將以「勞工行政科」、「勞資關係科」及新增「青年發展科」三科架構運作，原隸屬社會處的「勞資及勞動條件科」與「勞動力及青年發展科」將移編整合。其職掌涵蓋勞資關係、勞動條件、勞工福利、安全衛生、就業輔導、職業訓練，以及青年生涯輔導、志工服務、公共參與、就業創業輔導與身障就業等，期能提升市府在勞動與青年領域的施政量能。

市府說明，過去因總員額限制，勞工與青年業務由社會處兩科兼辦，難以因應就業結構轉型與多元青年需求。此次依據地方行政機關組織準則第15條修訂放寬處局設置限制，得以設立專責單位。未來，勞工及青年發展處將作為串連勞動政策與青年培力的重要平台，促進勞資和諧、強化職涯發展，為嘉義注入新一波城市動能。