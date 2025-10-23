聽新聞
改善2大交通瓶頸 台南仁德鐵路擬改高架

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
台南仁德鐵路立體化可行性研究案昨經市議會通過，可望改善兩大瓶頸，其中仁德中正路一段平交道因靠近仁德車站，列車經過常造成交通回堵。圖／市議員郭鴻儀提供
台南仁德鐵路立體化可行性研究案昨經市議會通過，可望改善兩大瓶頸，其中仁德中正路一段平交道因靠近仁德車站，列車經過常造成交通回堵。圖／市議員郭鴻儀提供

台南仁德地區連結市區與高鐵站，也緊鄰南台南副都心又有觀光景點，市府進行仁德地區鐵路立體化可行性研究，歷經5年昨獲議會通過，將送交通部備查，議員肯定，將能消除潭稅橋地下道、中正路一段平交道兩大交通瓶頸。

南市交通局表示，規畫團隊針對工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向進行分析評估後，仁德區鐵路採高架改建較為可行，高架範圍北端起自省道台86線高架橋下，南端至港尾溝溪，長約2.6公里，初估經費約105億元。由於南市區鐵路地下化最南端約為家樂福新仁店一帶，屆時與仁德高架之間，仍有一段軌道行駛地面上。

市議員郭鴻儀說，仁德地區鐵路立體化初期未達資產效益門檻，市府多次與中央協商後才確定以「重點瓶頸高架化」取代全線高架，雖非全面立體化，已針對最嚴重路段進行優先處理，可望有效提升市區交通安全與效率。

郭鴻儀認為，此次路線規畫最重要的突破在於改善潭稅橋地下道和中正路一段平交道兩處瓶頸，潭稅橋長年淹水，曾發生人命事故，受限車道高度導致大型車輛無法通行，造成交通安全隱憂；中正路一段平交道因距離車站過近，列車進站頻繁，導致用路人需等待長達10分鐘，嚴重影響通行效率。

不過現有保安車站位於鐵路高架斜坡路段，為符合鐵路相關規範，市府預計將保安車站北移約550公尺，平面車站新址規畫在奇美博物館及十鼓文創園區之間，現有保安車站屬市定古蹟，原地保留後轉型文化觀光，另，仁德車站則可維持原地高架。

