「等這一天很久了！」台南捷運拍板 居民仍憂交通黑暗期

台南為六都唯一無捷運，捷運藍線綜合規畫報告前天獲行政院核定，宣告台南首條捷運正式定案，力拚明年底前動工，多名市議員提醒要做好人行道等配套，以打造捷運生活圈；不過網友普遍認為，會花很長一段時間才蓋好，且先進入交通黑暗期。

捷運藍線全長規畫約8.39公里，北起永康大橋，南至東區文化中心，另設仁德機廠支線，串聯永康、東區、仁德三大生活圈，全線共設10座車站與1座機廠，並採用國內首見「高架跨座式單軌系統」，具有工期短、成本低、景觀衝擊小等優勢，總經費327.31億元，中央補助193.59億元、市府自籌133.72億元，工期約6年。

市長黃偉哲說，藍線核定為中央與地方攜手合作的成果，是古都交通改革的重要里程碑，後續將持續推動紅線、綠線及延伸線，打造完整捷運路網。

「台南人等這一天很久了！」市議員朱正軒表示，台南值得擁有捷運，也必須交通改革，這是改變的開始。議員黃肇輝說，會持續監督藍線延伸與綠線推動，讓路網逐步成形。議員郭鴻儀指出，藍線核定象徵台南從文化古都邁向智慧交通新時代，未來「四箭齊發」藍線、紅線、深綠線及延伸線，將帶動仁德、歸仁、新豐區邁入捷運生活圈，但提醒市府應同步完善人行空間與轉乘設施，讓捷運真正融入市民日常。

消息一出，許多網友在臉書粉專「台南式」留言表示期待，並希望其餘綠線、紅線等路線都趕緊動工，但也有不少人對期程持保留態度，稱「等我搭到時就能用老人票了」、「我的子孫應該可以坐得到」，也有網友擔憂施工交通衝擊，表示「中華路黑暗時代啟航」。

交通局長王銘德表示，市府已超前部署統包與專案管理作業，將同步改善沿線人行環境與轉乘設施，包括公車、公共自行車與停車場，提升公共運輸可及性與便利性。