蜂巢墜地引爆蜂群暴動 阿里山古道封閉防狂蜂攻擊

阿里山通往特野古道3.6公里處突現暴動蜂群，數百隻攻擊性極強虎頭蜂山林盤旋形成「路霸」。阿里山鄉代表會副主席汪之龍說，疑似蜂鷹入侵搗毀蜂巢，導致蜂群暴怒失控，後天連假開始為防遊客誤入遭蜂螫傷，緊急封路，已通知林業保育署嘉義分署奮起湖工作站與縣府農業處支援，預計明天上午由專業捕蜂人進場移除。

昨天阿里山鄉公所臉書貼文，「通往特富野古道3.6公里處有虎頭蜂群出沒，遊客請勿進入以免發生危險」。

鄉代表會副主席汪之龍今天在臉書緊急貼文表示，「上午達邦村長浦維德會同村民葉自強處理現場虎頭蜂，但因數量太多了一時無法立刻清除，故繼續封路！同時也已經通知林保署嘉義分署奮起湖工作站通知農業處前來處理，因後天開始為連續三天連假，為了安全起見，已經拜託農業處馬上處理，同時也同意明天（23日）上午會來處理，安全起見請勿進入！」

汪之龍說，村民數日前發現古道旁樹林有個「棒球」般蜂巢，沒幾天暴長成「籃球」大小，正準備商討移除，昨天下午蜂巢突然墜地碎裂，一度懷疑有人採取蜂蜜破壞，但周邊樹林沒有砍伐跡象、蜂巢碎裂、蜂蛹、蜂蜜都還在，應該不是人為，又附近有蜂鷹出沒，推測是蜂鷹搗毀。

他說，這條古道為樂野、達邦、里佳等村落的通道，也是特富野古道、神木群觀光要道，經常吸引許多遊客遊賞，粗估現場有數百隻虎頭蜂盤旋，昨天傳有古道遊客被螫。為了安全，所以暫時封閉，希望明天能安全移除回復正常通行。