台南永康二王地區市地重劃啟動 基督教墓園有爭議暫緩

台南市永康二王地區自1978年發布後，歷經4次都市計畫通盤檢討，於2023年3月及5月重新發布實施，以市地重劃方式開發。，劃計畫書經內政部於2025年7月29日核定，並於2025年9月30日至10月30日公告30日，地政局於10月20日及21日於中華里活動中心舉辦4場說明會，地主多數表達支持。

針對10月21日下午基督教墓園自救會在會場外表達因文資爭議仍在訴訟中而不願參加重劃，市府地政局表示，在文資爭議未定前，墓園位置將暫不施作，將先行辦理其他區域的遷葬補償及重劃工程。

地政局長陳淑美說，本案開發面積約32.5公頃，私有地主及面積同意比例分別為55.84%與61.63%，已達法定門檻。該區土地形狀零碎、現況多為未整理墓地且地勢高低起伏，環境缺乏管理，常遭棄置垃圾並發生流浪犬追車、襲人事件。

多位地主與民代於說明會中表示支持，盼能加速重劃進程，拓寬忠孝路等計畫道路，並改善環境髒亂與流浪犬問題。地政局表示，將以整體開發方式推動，兼顧區域發展與宜居環境。

至於基督教墓園，市府說明該墓園位於開發區東北側，面積約0.62公頃，重劃後規劃為公園、道路及住宅區。墓主自2023年2月起主張墓園具文資保存價值，文資處啟動調查，依文化資產保存法辦理審查，並自2024年1月26日至9月30日共辦理12次現勘，每次通知百餘位墓主家屬參與。經2024年10月21日列冊追蹤審查會議決議列冊追蹤，後續於2024年12月9日文資審議會表決，認定墓園雖具文化意義，但不符文資法關於「歷史建築」與「文化景觀」的法定認定基準，決議解除列冊追蹤。

墓園自救會於2025年1月24日向台南市政府訴願審議委員會提起訴願，於2025年4月28日遭決定「不受理」，其後於2025年7月4日向高雄高等行政法院提起行政訴訟，目前審理中。地政局表示將尊重司法結果，依判決研議後續重劃作業。

關於遷葬補償及重劃後地價，地政局說明，墓主自行遷葬後可依台南市墳墓遷葬補償費及救濟金發給辦法申領補償或救濟金；重劃後地價則依市地重劃實施辦法第20條規定，由不動產估價師查估後提送地價評議委員會評定。