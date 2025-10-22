今年新增光復節連假適逢「國際火舞藝術節」 南市交大公布易壅塞路段
今年新增「光復節連續假期」，三天連假適逢台南市舉行「2025國際火舞藝術節」，交通警察大隊預估將吸引大量返鄉與出遊人潮，提醒易壅塞路段包括國道1號仁德、大灣、永康交流道及台86線快速公路銜接國道1號南北雙向，以及與國道3號關廟交流道匯流路段等。
台南市交大指出，10月23日周四預估將湧現返鄉車潮，預估當日下午4時起，國道1號仁德、大灣、永康及關廟交流道周邊道路將湧現返鄉及下班尖峰車流；台86快速公路銜接國道1號南北雙向，以及與國道3號關廟交流道匯流路段，也將因車流集中出現行車速度減緩情形。
10月24日、10月25日（周五、周六）上午出遊車潮將集中於各交流道周邊道路，每日下午1時前如國道1號仁德交流道的文德路及中山路、永康交流道的中正北路及中正南路、大灣交流道的復興路及太子路、台86快速公路及台19甲線銜接國道3號關廟交流道等處車流較多。
由於因匝道儀控管制，可能會有等候上國道的排隊車流，下午多集中於各觀光景點周邊道路，預計下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊會逐漸湧現車流，且各地停車場停車率高，提醒各位駕駛朋友提前做好規劃。
交大表示，10月26日周天下午4時起國道1號與3號各交流道及聯絡道路面臨賦歸車潮壓力，匝道儀控可能導致排隊車流，建議民眾提早規劃行程，錯峰返程。
交大提醒，「2025國際火舞藝術節」10月24日至26日在安平漁光島舉行，健康路、光州路及安億路口等周邊路段將實施交通管制，提醒欲前往活動現場的民眾應提早規劃路線及停車空間，建議多搭乘大台南公車前往活動地點，詳情可查詢交通局「運轉台南好交通」臉書粉絲專頁。
交大隊大隊長黃宗仁表示，警方將依各時段車流狀況，針對轄內交流道、主要幹道及觀光熱門景點等，規劃交通疏導勤務；呼籲駕駛人遵守「路口停讓，行人優先行」，交通安全需要全民共同維護，南警將持續深入各社區及關懷據點，宣導交通安全重要觀念。
