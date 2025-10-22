台南7月風災屋損 市府：媒合修繕將告一段落

7月丹娜絲颱風重創台南，災後復原持續中；台南市政府今天表示，目前屋損簽約媒合修繕1019件，其中逾9成932件完工，媒合修繕將告一段落。

台南市政府秘書長尤天厚今天召開記者會說明丹娜絲風災復原進度；他指出，截至昨天，災區屋損慰助金受理及核撥，無疑義申請案件核撥100%，累計逾新台幣12億4000萬元。

此外，各區公所受理受損車輛1萬456件，其中複審完成9208件，累計撥款約7465萬元。中央也核定農林漁牧1萬8367件，金額約12億2000萬元。

南市府工務局表示，受災面積20平方公尺以上民宅登記媒合3658戶，全數完成現勘，不需媒合2639戶，已簽約1019戶。另弱勢家庭360戶已列入重點協助，由政府全額補助，其中271戶完成修繕，27戶施工中。

市府也啟動核實慰助金聯合抽查，預定11月底完成，若發現重複請領或資料虛偽、不實情況，將撤銷原核發金額，並發函要求申請者30天內繳回慰助金。