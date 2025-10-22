仁德鐵路高架化可行性研究今南市議會通過 經費估105億

台南市仁德地區鐵路立體化可行性研究，歷經5年規畫，今天獲議會同意，將送交通部備查。新方案高架範圍擴大自台86線橋下起至港尾溝溪止，全長約2.6公里，初估經費約105億元，其中保安車站要往北移，原市定古蹟保轉型為文化觀光用途，議員肯定可解決潭稅橋地下道及中正路一段平交道（近仁德車站）兩大交通瓶頸。

交通局長王銘德表示，仁德區中正路平交道鄰近仁德火車站及保安工業區，地方長期反映尖峰時段車輛於平交道停等時間長，另潭稅橋地下道常有淹水問題，且受限車道高度，車輛行駛不易甚至衍生交通事故，目前交通局已將該2處交通瓶頸納入鐵路高架範圍內，期待可解決當地鐵路橫交道路的交通問題。

交通局表示，專業規劃團隊依據「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」，針對工程技術、交通改善、經濟效益、財務等面向進行分析評估，仁德區鐵路採高架改建較為可行，高架範圍北端起自台86線高架橋下，南端至港尾溝溪，長約2.6公里。

新方案可消除潭稅橋地下道及中正路平交道，但因現有保安車站位於鐵路高架斜坡路段，為符合鐵路相關規範，須將保安車站北移約550公尺，平面車站新址規畫在奇美博物館及十鼓文創園區之間，現有保安車站因屬市定古蹟，原地保留後轉型文化觀光。另仁德車站則可維持原地高架。

市議員郭鴻儀表示，仁德地區鐵路立體化歷經5年規劃與溝通，初期未達資產效益門檻，導致方案延宕，經多次與交通部及行政院協商後，才確定以「重點瓶頸高架化」取代全線高架，此次路線規畫最重要的突破在於改善潭稅橋地下道地下道與中正路一段平交道兩處瓶頸。