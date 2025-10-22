獲救轉助人 嘉義市OHCA康復者捐器材感謝消防英勇急救
日前嘉義市消防局接獲到院前心肺功能停止（OHCA）的緊急救護案件，經消防救護人員及時協助護送醫院接手急救，患者成功康復出院。感念若非消防員及醫療團隊接力救治，恐難有今日平安健康，因而捐贈2組「氣動式自動給氧器」提升裝備，爭取更多挽回生命的機會。
消防局表示，今年7月接獲報案有男子在家中突然昏倒無呼吸心跳，救護人員到場後立即施以心肺復甦術（CPR）並使用自動體外心肺復甦機全力搶救，隨即送往醫院急救，最終患者康復出院。
捐贈人滕東荣與曾瓊寬夫婦表示，經歷此次突如其來的事件後，有感於生命的稍縱即逝，若非有好友第一時間急救，並經由救護員接手急救與嘉義基督教醫院後續治療，恐怕無法完好如初康復出院。經詢消防局後，選擇捐贈「氣動式自動給氧器」2組予參與急救的後湖分隊。
消防局表示，OHCA病人的成功搶救，有賴於「生命之鏈」各環節緊密相扣─從旁觀者的早期求救、早期電擊、早期心肺復甦術（CPR），到救護技術員執行的高級救命術，每一階段都至關重要。
過去沒有自動給氧器時，急救OHCA病人除使用自動體外心肺復甦機外，還須人工手動按壓甦醒球（BVM）給予人工呼吸；如今有自動給氧器搭配後，可在急救過程中，藉由氣動方式，提供患者穩定每6秒1次的適當給氣量，如此救護人員能騰出雙手投入其他急救處置（如給藥）等，也能保障病患於搬運及急救過程中獲得持續供氧。此舉將有效提升患者存活率，爭取更多挽回生命的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言