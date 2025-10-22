獲救轉助人 嘉義市OHCA康復者捐器材感謝消防英勇急救

日前嘉義市消防局接獲到院前心肺功能停止（OHCA）的緊急救護案件，經消防救護人員及時協助護送醫院接手急救，患者成功康復出院。感念若非消防員及醫療團隊接力救治，恐難有今日平安健康，因而捐贈2組「氣動式自動給氧器」提升裝備，爭取更多挽回生命的機會。

消防局表示，今年7月接獲報案有男子在家中突然昏倒無呼吸心跳，救護人員到場後立即施以心肺復甦術（CPR）並使用自動體外心肺復甦機全力搶救，隨即送往醫院急救，最終患者康復出院。

捐贈人滕東荣與曾瓊寬夫婦表示，經歷此次突如其來的事件後，有感於生命的稍縱即逝，若非有好友第一時間急救，並經由救護員接手急救與嘉義基督教醫院後續治療，恐怕無法完好如初康復出院。經詢消防局後，選擇捐贈「氣動式自動給氧器」2組予參與急救的後湖分隊。

消防局表示，OHCA病人的成功搶救，有賴於「生命之鏈」各環節緊密相扣─從旁觀者的早期求救、早期電擊、早期心肺復甦術（CPR），到救護技術員執行的高級救命術，每一階段都至關重要。