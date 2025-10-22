防非洲豬瘟 雲林抽驗全縣上千豬場盯安全管理

台中一家廚餘養豬場檢出非洲豬瘟陽性，雲林縣是台灣最大的養豬縣市，7年來全縣禁用廚餘養豬，縣府今天召開應變會議，全縣1203場抽查檢驗，要求落實生物安全管理，配合防疫措施。

農業部今天上午召開記者指出，從台中一處養豬場死亡豬隻驗到非洲豬瘟陽性反應，後續還需進行病毒株分離確認，但為防止疫情擴散，今天12時起全國豬隻禁運禁宰5天，並全面禁止廚餘養豬。

全台在養豬隻數量目前約500萬頭，據雲林縣農業處統計，雲林縣內有1203場養豬場、共151萬頭豬，佔全台29.9%，養豬頭數全國第一。

張麗善今天表示，廚餘是非洲豬瘟的主要感染源，所以雲林縣2018年12月25日宣布全面禁止廚餘養豬，所有的廚餘全數轉做為堆肥或有機材料。

她說，如今台灣出現首例疑似非洲豬瘟案例，縣府今天早上召開雲林縣動植物重大疫病緊急應變會議，要求全員動起來，1200場全力防堵非洲豬瘟。

雲林縣府從即日起針對1203場抽查檢驗，並要求落實生物安全管理、移動管制等防疫措施。

雲林縣肉品市場早上完成繫留欄和場區消毒，目前市場內尚有2000頭豬隻待宰，市場方正在與豬農溝通如何處置。

雲林縣養豬協會理事林明彥擔憂消費者恐慌，降低購買意願，間接影響豬價，更怕假訊息充斥，傷害養豬產業。

林明彥希望政府全力圍堵非洲豬瘟，提高防疫規格，而各畜牧場落實生物安全管理，同時永久禁止廚餘養豬。