台南人久等了！台南首條捷運藍線政院核定 打造捷運生活圈

「台南人久等了」！台南市第一條捷運藍線綜合規劃報告昨天獲行政院正式核定，宣告台南首條捷運正式定案，市長黃偉哲表示，這是古都交通改革的重要里程碑，象徵台南正式邁入軌道運輸新紀元；多位市議員肯定是台南交通史上的關鍵時刻，但提醒要做好人行道等配套，打造捷運生活圈。

捷運藍線全長約8.39公里，北起永康大橋，南至東區文化中心，另設仁德機廠支線，串連永康、東區、仁德三大生活圈，全線共設10座車站與1座機廠。藍線採用國內首見「高架跨座式單軌系統」，具有工期短、成本低、景觀衝擊小等優勢，總經費327.31億元，中央補助193.59億元、市府自籌133.72億元，預計2026年底前實質動工，工期約6年。

黃偉哲指出，藍線核定是中央與地方攜手合作的成果，「藍線不只是交通建設，更是台南城市發展的新起點，後續將持續推動紅線、綠線及延伸線，打造完整捷運路網。」

交通局長王銘德表示，市府已超前部署統包與專案管理作業，將同步改善沿線人行環境與轉乘設施，包括公車、公共自行車與停車場，提升公共運輸可及性與便利性。

市議員朱正軒表示，「台南人等這一天很久了。」他指出，藍線採用全國首例的單軌高架系統，是全國未來的標準。「台南值得擁有捷運，也必須交通改革，這是改變的開始。」

市議員黃肇輝說，10月初才在議會質詢藍線進度，隨即傳來核定好消息，「後續要持續監督藍線延伸與綠線推動，讓路網逐步成形，永康交通才能更便捷。」