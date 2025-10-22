快訊

光復連假台南漁光島國際火舞節禁車輛進入 啟動接駁車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南漁光島「2025國際火舞藝術節」光復連假登場，有交通管制及疏導。圖／取自黃偉哲臉書
光復節連假自周五展開，台南市多場大型活動同步登場，包括漁光島國際火舞藝術節、海安萬聖節夜行鬼市、成大商圈封街嘉年華等，交通局預估部分路段恐出現車潮，已啟動交通監控與管制措施，呼籲用路人避開壅塞時段與路段，並配合警方引導。

交通局表示，「2025國際火舞藝術節」期間，通往漁光島的漁光橋將每日實施交通管制，除緊急車輛、公務車、接駁車及當地住戶外，其他車輛禁止進入。民眾可將車輛停放於安億停車場、健康路、安億路周邊，再前往原住民文化會館、億載金城前接駁站轉乘接駁車或步行入島。由於周邊停車位有限，建議多利用大眾運輸

另「海安萬聖節夜行鬼市DJ狂歡派對」將封閉中西區海安路（民生路至府前路），「成大商圈萬聖嘉年華」也將封閉東區勝利路（東寧路至大學路），交通局提醒可改道金華路、西門路、忠義路、長榮路三段、小東路等替代路線。

「佳里購物嘉年華」活動將封閉佳里區忠孝路（中山路至光復路），「關子嶺溫泉美食節」則於10月25日登場，屆時市道175號（紅葉隧道口至175與172乙路口）將實施交通管制。交通局提醒民眾出發前預先查詢路況，依現場標示與指揮改道通行。

交通局長王銘德指出，連假期間將由大台南智慧交通中心全程監看車流狀況，並與警察局、交通大隊密切聯繫，視即時情形調整號誌控制，確保道路順暢。

他呼籲，民眾出遊可多利用大眾運輸或轉乘YouBike，減少找車位的困擾。自行開車、騎車前來的民眾，應停放於合法停車格，活動期間警方也將加強違停取締，維護交通秩序與安全。

台南漁光島「2025國際火舞藝術節」光復連假登場，有交通管制及疏導。圖／台南市交通局提供
台南漁光島「2025國際火舞藝術節」光復連假登場，有交通管制及疏導。圖／台南市交通局提供
台南漁光島「2025國際火舞藝術節」光復連假登場，有交通管制及疏導。圖／台南市交通局提供
台南漁光島「2025國際火舞藝術節」光復連假登場，有交通管制及疏導。圖／台南市交通局提供
