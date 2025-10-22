守護花蓮光復 嘉邑行善團與鄰居文財殿攜手打造最溫暖救援線

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰壩釀成光復鄉洪災，將滿1個月，滿目瘡痍的災區，曾被洪水吞噬的家園，逐漸恢復秩序。在這場漫長的復原路上，一股來自嘉義溫暖力量，悄悄串起希望的脈動，位在同一條路嘉義市林森東路上的嘉邑行善團，與鄰居文財殿，攜手打造最溫暖救援線。

嘉縣市特搜隊災後第一時間趕赴現場，嘉邑行善團動員超過40部重機具、數十名成員，越過中央山脈深入花蓮光復鄉，投入艱鉅清淤與重建任務。歷經連日奮戰後，救援行動告一段落，行善團日前舉行撤離儀式，2部巨大的怪手機具緩緩併肩、比出「愛心」手勢，以「以愛同行，守護光復」的畫面，成為這場救災最動人的註腳。

與行善團相鄰，同樣坐落在嘉義市林森東路的文財殿，賑災不落人後。文財殿附屬文通慈善會於災後第一時間啟動急難救助行動，發放金額高達1578萬元，協助光復鄉5個村、共2436戶受災居民，每戶慰問金6600元，將嘉義人的愛心化為實際援助，讓災民重拾希望。2個嘉義慈善團體：一個以鋼鐵與汗水築起重生的基礎，一個以善念與溫情溫暖災民的心房，宛如在花蓮的重建路上畫出「雙心同行」的救援軌跡。

花蓮縣府秘書長饒忠感謝嘉邑行善團，讚譽他們是「活菩薩，用行動與汗水傳遞人間真情」。行善團理事長鄭秀玉表示，「在最需要的時候，我們不遠千里從西部到東部，能出一份力，就是最大的福報。」隨著行政院協調所與國軍部隊進駐、各地志工接力投入，光復鄉救援工作逐步結束。嘉邑行善團完成任務重機具暫留當地，持續支援災後復建工程。