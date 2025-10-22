快訊

阿里山林鐵北門驛重生 薰衣草森林Select進駐…推這款創意新涼品

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市定古蹟阿里山鐵路北門驛修復完成，日前重新營運，雄獅集團取得經營權，邀薰衣草森林集團旗下品牌「薰衣草森林Select」進駐，推出話題清涼商品「砂鍋魚頭霜淇淋」。圖／薰衣草森林集團提供
嘉義市定古蹟「阿里山鐵路北門驛」斥資2600萬元修復完成，日前重新營運，雄獅集團取得經營權，邀薰衣草森林集團旗下品牌「薰衣草森林Select」進駐，打造兼具森林氣息與鐵道文化新據點，結合在地特色美食砂鍋魚頭，推出話題清涼商品「砂鍋魚頭霜淇淋」，為古蹟再利用注入創意與人文風采。

北門驛建於1910年，為阿里山森林鐵路重要起點與木材運輸基地，1998年登錄為市定古蹟。經林鐵文資處2023年起修復整建，以阿里山紅檜原貌為基底，搭配象徵嘉義精神的「嘉義藍」與「森林綠」，重現日式木造建築的樸實與溫潤，並保留檜木香與木格窗元素，讓旅人重返百年前鐵道時光。

薰衣草森林Select北門驛店是品牌首次進駐城市古蹟據點，以「森林旅遊 × 鐵道文化」為概念，結合咖啡香與自然療癒氛圍。店內販售mojocoffee精品咖啡、茶田35阿里山好茶、林鐵聯名文創品與自有香氛系列，同時推出砂鍋魚頭霜淇淋、薰衣草霜淇淋、阿里山冷泡茶與香草奶茶等限定飲品，讓旅人以五感體驗嘉義風味。

雄獅集團同步將旗下觀光列車「栩悅號」與「福森號」納入北門驛停靠路線，串聯嘉義、竹崎、奮起湖與阿里山，開啟城市到山林的一線旅程，並規畫第二階段設置兩列列車專屬VIP候車室。

薰衣草森林表示，北門驛不僅是旅遊起點，更是文化與情感的交會站，期望以香氣、咖啡與故事重新連結人與土地。未來將與奮起湖機關車庫等場域串聯，推動以森林療癒為主題的鐵道旅遊新體驗，讓嘉義古蹟重現風華，成為旅人心中「最香的驛站」。

阿里山林鐵文資處說，北門驛每年租金6萬、權利金65萬。雄獅旅行社與薰衣草森林合作，第一階段提供輕食、文創商品、在地咖啡、茶葉等服務，自行研發沙鍋魚頭口味霜淇淋，營業時間：周一至周日上午9時到下午5時；第二階段規畫為福森號、栩悅號VIP候車室。

嘉義市定古蹟阿里山鐵路北門驛修復完成，日前重新營運，雄獅集團取得經營權，邀薰衣草森林集團旗下品牌「薰衣草森林Select」進駐。圖／薰衣草森林集團提供
阿里山林鐵北門驛重生 薰衣草森林Select進駐…推這款創意新涼品

