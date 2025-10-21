強風猛吹影響空品 雲林麥寮、台西揚塵啟動應變措施

快訊

聯合報／ 記者林伯驊／雲林即時報導
風神颱風和東北季風共伴效應的影響，今西部沿海達11級陣風，中午起雲林麥寮、台西鄉空氣品質從橙色變成紅色警示。圖／民眾提供
風神颱風和東北季風共伴效應的影響，今西部沿海達11級陣風，中午起雲林麥寮、台西鄉空氣品質從橙色變成紅色警示，雲林縣政府與河川署第四河川分署啟動應變措施，包括出動洗街車灑水抑塵，四河分署也持續復原先前颱風造成裸露的灘地。

據觀測，濁水溪河口出現每秒20公尺強風，相當於輕颱等級，自強大橋達每秒17公尺風速、溪州大橋每秒12公尺。20日麥寮測站11時監測到懸浮微粒(PM10)小時濃度值達345μg/m3，21日麥寮測站10時監測數據懸浮微粒(PM10)小時濃度值達327μg/m3。

第四河川分署表示，依據環境部預報通知，19日起已全區針對高風險堤段展開應變，包括27公里水線噴水、11輛灑水車便道灑水、8輛挖土機工區灑水、3台高揚程泵浦低灘地噴灑，出動人員約100人。

由於先前颱風造成濁水溪河床灘地裸露，遇強風更容易揚塵，第四河川分署指出，7月5日丹娜絲颱風後到9月22日已執行抑制措施達696公頃，因9月22日樺加沙颱風，上游山區降雨河道放流，損壞部分稻草蓆舖設及攔水土堤，另因近期濁水溪水位逐漸下降，灘地明顯浮現，裸露面積約400公頃，加上近日無降雨情形，造成土壤乾燥，強風吹起引起揚塵情形。

第四河川分署也說，正全力趕辦樺加沙颱風後的復原作業，目標在11月15日前完成，希望降低揚塵對民眾生活品質的影響。

