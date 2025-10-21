嘉市城市博覽會打造木構願景館 原創吉祥物「桃喜」亮相

嘉義建城321年將至，嘉義市政府宣布「320+1嘉義市城市博覽會」12月12日至28日舉行，串聯17城市場域，展現嘉義文化、永續與現代交融的城市風貌。市長黃敏惠下午在台北花漾展演空間舉辦記者會，宣布活動將與荷蘭國際建築團隊MVRDV合作，打造全台首座以木構為核心的「永續願景館」，並公開原創吉祥物「桃喜」。

黃敏惠表示，嘉義素有「木都」美名，博覽會以「共享城市、宜居城市、摩登城市」三大展構呈現嘉義文化底蘊與永續理想，盼透過國際策展視角「以未來眼光回望歷史，探索當下的嘉義」。展覽由教授劉維公擔任總顧問、創意總監林昆穎主導策展，整合嘉義「木都、畫都」精神，打造全民共創的文化盛典。

MVRDV設計的「永續願景館」以再生木材與循環設計象徵「從嘉義看見台灣文化自信」，呼應嘉義自築城以來的歷史與創新精神。原創角色「桃喜」以「嘉義桃城」為靈感，象徵「桃城喜事」，融合三大展構意象，未來將於展區及街頭互動現身，成為嘉義文化新代言。

記者會邀集嘉義出身製作人王偉忠、蒲添生雕塑紀念館館長蒲浩志、新生代歌手王彙筑等人共襄盛舉。立委林倩綺、張啓楷、阿里山文資處長王昭堡、長流美術館長黃承志、微笑單車董事長劉麗珠到場支持。劉麗珠指出，市博三大主題與YouBike理念契合，期待見證嘉義永續城市的發展。

林昆穎表示，博覽會期間將推出16檔展覽、30場演出與50項活動，串聯國際管樂節、諸羅山盃軟式棒球賽等在地盛事，讓嘉義的美食、人情與創意向世界展現。活動現場同步發表「嘉義市大禮包」，集結林聰明沙鍋魚頭、聖保羅烘焙坊、福義軒蛋捲、義興嘉釀等10家品牌，象徵嘉義生活風味的「美好總和」。

黃敏惠強調，「台灣之於世界，如嘉義之於台灣」，這座最早築城城市正以永續與文化邁向未來。邀請民眾「12月12日至28日一起來嘉義＋1，用雙腳走進城市，感受嘉義式生活文化魅力與永續精神」。