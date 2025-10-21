快訊

不再是六都唯一沒捷運！台南首條捷運拍板定案 最快明年底前動工

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南捷運藍線綜合規畫報告今獲得行政院核定，宣告台南第一條捷運正式拍板定案，最快明年底前實質動工。圖／南市府提供
不再是六都唯一沒捷運台南捷運藍線綜合規畫報告今獲得行政院核定，也宣告台南第一條捷運正式拍板定案，市長黃偉哲說，捷運藍線獲政院核定，也是台南交通改革的關鍵時刻，象徵古都交通即將邁入新篇章。

黃偉哲表示，捷運藍線全長約8.39公里，北起大橋，南至文化中心，支線則連接仁德機廠，行經東區、永康區、仁德區，都是精華地段，藉由藍線打通大眾運輸的重要節點，同時也將串連未來第一期藍線延伸線、綠線及紅線等，為整體軌道運輸網路邁出重要一步。

交通局長王銘德說明，捷運第一期藍線路線行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路， 沿線共設置10座車站及1座仁德機廠，採用國內首見的「高架跨座式單軌系統」，具有工期短、節省建設成本、景觀衝擊低等特性，可適應台南特殊的城市發展紋理背景。

他強調，依據目前行政院核定捷運藍線綜合規畫報告，總建設經費約327.31億，中央補助193.59億、市府自籌133.72億，目前已超前部署，後續統包工程、專案管理等標案也都已準備好，將陸續辦理發包作業，力拚明年底前實質動工，工期約6年。

王銘德表示，後續將逐步建構捷運路網，提升公共運輸服務可及性、檢討沿線道路環境配置，並妥善規畫人行空間、公共自行車、公車及停車轉乘等措施，打造台南都市交通和生活的全新樣貌。

台南捷運藍線綜合規畫報告今獲得行政院核定，宣告台南第一條捷運正式拍板定案。圖／南市府提供
