不再是六都唯一沒捷運！台南首條捷運拍板定案 最快明年底前動工

不再是六都唯一沒捷運！台南捷運藍線綜合規畫報告今獲得行政院核定，也宣告台南第一條捷運正式拍板定案，市長黃偉哲說，捷運藍線獲政院核定，也是台南交通改革的關鍵時刻，象徵古都交通即將邁入新篇章。

黃偉哲表示，捷運藍線全長約8.39公里，北起大橋，南至文化中心，支線則連接仁德機廠，行經東區、永康區、仁德區，都是精華地段，藉由藍線打通大眾運輸的重要節點，同時也將串連未來第一期藍線延伸線、綠線及紅線等，為整體軌道運輸網路邁出重要一步。

交通局長王銘德說明，捷運第一期藍線路線行經永康區中華路、東區中華東路、東門路及仁德區中山路， 沿線共設置10座車站及1座仁德機廠，採用國內首見的「高架跨座式單軌系統」，具有工期短、節省建設成本、景觀衝擊低等特性，可適應台南特殊的城市發展紋理背景。

他強調，依據目前行政院核定捷運藍線綜合規畫報告，總建設經費約327.31億，中央補助193.59億、市府自籌133.72億，目前已超前部署，後續統包工程、專案管理等標案也都已準備好，將陸續辦理發包作業，力拚明年底前實質動工，工期約6年。

王銘德表示，後續將逐步建構捷運路網，提升公共運輸服務可及性、檢討沿線道路環境配置，並妥善規畫人行空間、公共自行車、公車及停車轉乘等措施，打造台南都市交通和生活的全新樣貌。