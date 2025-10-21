快訊

中職／終於！兄弟打到第3戰首度領先 詹子賢敲陽春砲

雨量達標卻不放假？ 氣象粉專怒嗆：法規不遵守廢掉算了

雲林虎尾毛巾節25至27日登場 80家展售各式毛巾、滿額送好禮

聯合報／ 記者林伯驊／雲林即時報導
雲林虎尾鎮公所本月25至27日，在虎尾高鐵特區辦虎尾毛巾節，將有80攤販售各式毛巾。記者林伯驊／翻攝
雲林虎尾鎮毛巾產量占國內8成，被譽為「毛巾之都」，當地至少75間毛巾業者，鎮公所本月25至27日在虎尾高鐵特區辦虎尾毛巾節；縣府表示，多年協助輔導毛巾產業升級，開發功能性產品，會再導入數位行銷與永續製程。

毛巾節今年同樣與國際農機展結合舉辦，預計有80家毛巾展售，虎尾鎮長林嘉弘說，3天活動匯聚虎尾在地知名品牌與青年創業業者，展出多元化產品，包括精品毛巾、科技功能毛巾、美容護膚毛巾、運動專用毛巾、家庭日用毛巾等，充分展現雲林紡織產業的設計實力與時尚魅力。

雲林縣長張麗善等人今在大成社區多功能活動中心舉行宣傳記者會，張麗善指出，虎尾毛巾節在縣府、公所及毛巾業者攜手合作下，愈辦愈好，已成為雲林最具代表性的地方品牌活動之一，業者也不斷提升技術與產品品質、開發多元且具競爭力新產品，開拓新的行銷客群，進軍國際市場，帶動整體產業經濟產值。

張麗善也說，未來縣府也將持續串聯產學研能量，協助業者導入數位行銷與永續製程，為雲林傳統產業開創新的藍海市場。

紡織產業綜合研究所雲林分部林兼民認為，近年積極輔導毛巾業者使用AI軟體繪圖，增加客製化強度，而雲林毛巾業者近年新購設備，製作毛巾品質已不輸日本知名的今治毛巾。

虎尾鎮公所表示，今年毛巾節以「新創、躍動」為主題，提供一站式選購優質毛巾機會，也有滿額送好禮活動。更多活動詳情可上臉書粉專「雲林縣虎尾鎮公所」查詢。

雲林縣長張麗善（中）今宣傳本月25至27日在虎尾高鐵特區辦虎尾毛巾節。圖／雲縣府提供
雲林虎尾鎮公所本月25至27日，在虎尾高鐵特區辦虎尾毛巾節，將有80攤販售各式毛巾。記者林伯驊／翻攝
雲林縣長張麗善（右四）今宣傳本月25至27日在虎尾高鐵特區辦虎尾毛巾節。記者林伯驊／翻攝
