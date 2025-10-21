「保庇天后」王彩樺七爺臉譜初體驗驚豔亮相 畫半邊臉譜原因曝

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
「保庇天后」藝人王彩樺下午與女兒庭庭，現身嘉市文創園區「2025鬥神趣」擔任宣傳大使，她突破首次嘗試在臉上繪製「七爺」經典臉譜，但為了配合活動採訪，只畫了半邊臉。她透露，傳統上畫滿臉譜後是不能開口說話的，因此為了能接受媒體訪問，她愛說話，才特別以「半臉」形式亮相，這也讓她直呼是人生中「非常有趣的第一次體驗」。

王彩樺特別提前抵達現場，讓彩繪師為她在右臉繪象徵「謝將軍」的臉譜。這款臉譜以白底雙蝙蝠、鶴眼長條黑目為特徵，象徵「四無」與鎮邪護煞的意涵。不過王采華僅畫「半張臉2蝙蝠」。她笑說，「我太愛講話了，畫全臉按照家將的傳統就不能說話，所以只畫半邊臉才行。」

活動顧問、學者林茂賢表示，鬥陣趣是宗教與表演藝術融合的創新盛典，傳統家將是神界與陰界的「警察大隊」，具有鎮邪與護民的象徵意義。活動不僅是民俗文化的再現，也是一場藝術與信仰的對話。

王彩樺熱情邀請全台民眾11月8、9日，來嘉市文創園區共襄盛舉，並預告將會與愛女共同主持開幕演出，保證帶來滿滿「賜福」與歡樂。王彩樺解釋，臉上的「七爺」臉譜有特別寓意，這妝容象徵著要將福氣「賜福」給大家。設置有趣的卡牌機，讓民眾可以抽出「平安符」及獲得「神秘禮物」，希望大家都能感受到傳統文化結合創意的魅力。

